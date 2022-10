Céramique high-tech: l’avenir de l’horlogerie?

La céramique high-tech se fait une place aux poignets des amateurs de belles montres. crédit photo : Getty Images

Plus légère et plus dure que l’acier, la céramique se fait une place dans le monde de l’horlogerie. Les maisons horlogères comme Chanel et Hublot s’arrachent ce matériau qui est déjà incontournable.

Céramique high-tech: un matériau innovant

C’est le nouveau matériau chic et sportif en vogue sur les poignets. La céramique high-tech, longtemps marginale, se déploie désormais chez tous les horlogers. Ultra-résistante, elle était jusque dans les années 1980 utilisée uniquement dans l’aérospatiale pour fabriquer les nez de fusée ou les boucliers thermiques. Ce mélange de poudre d’oxyde de zirconium et de liants polymères est d’une grande légèreté. Soumis à un frittage de 1.450°, il devient totalement dense et atteint sa pureté finale. On peut alors le façonner et créer ces montres entièrement noires et lisses d’une grande élégance. Il a fallu attendre les années 1980 pour que la céramique high-tech quitte l’espace et vienne se poser aux bras des hommes et des femmes. La marque Rado est la première à lancer des montres réalisées à partir de cette matière. Et il faudra attendre les années 2000 pour qu’une autre grande maison, Chanel , s’y mette et popularise la céramique high-tech avec sa J12.

Des céramiques colorées

Depuis, les pigments de couleur ont fait leur apparition et, si le noir reste très populaire, il n’est plus rare de découvrir des montres en céramique high-tech blanches, vertes, roses, rouges ou grises. Chez Rolex , le choix des couleurs est très important. L’horloger a d’ailleurs rebaptisé la céramique qu’il utilise Cerachrom. Ses couleurs ne s’altèrent pas, même après des expositions répétées au soleil. La marque à la couronne n’utilise, depuis 2005, la céramique que pour la lunette tournante unidirectionnelle de certains modèles “professionnels”, comme la Submariner. Rolex est d’ailleurs la seule maison, depuis 2013, à proposer une lunette en céramique bicolore, rouge et bleue ou noire et bleue pour les deux versions de la GMT Master II, “Pepsi” et “Batman”.

L’identité par la céramique

Outre ses qualités esthétiques, la céramique high-tech sert aussi la stratégie de différenciation des géants de l’horlogerie. Ainsi, Swatch, qui veut devenir l’un des leaders de la montre écologique, fait évoluer le matériau dès 2020 avec la réédition de ses Swatch 1984 Reloaded. Les garde-temps avaient été fabriqués en biocéramique, un mélange aux deux tiers de céramique et d’un tiers de matériaux biosourcés, auquel s’ajoute un bracelet fabriqué à partir d’huile de ricin pour moins de 100 euros . Hublot lui recourt à la céramique pour les montres qu’il réalise en collaboration avec des artistes comme la Classique Fusion Orlinski en céramique bleu et noir sur la lunette et le boîtier.

Omega, vers de nouvelles enchères records C’était l’effervescence le 25 septembre 2022. Les amateurs d’horlogerie se sont retrouvés pour la seconde plus grande enchère de l’histoire d’Omega organisée par l’étude Vermot & Associés, en collaboration avec l’expert Alexandre Léger. Près d’un siècle d’histoire de l’horlogerie en 126 montres toutes plus uniques les unes que les autres. Parmi les garde-temps mythiques de la marque, on retrouve la Seamaster 300 - “James Bond GoldenEyes - HP Event”, en acier à mouvement automatique, au cadran bleu nuit. Proposée à 1.800 euros , elle est partie à la vente pour 4.700 euros . Autre surprise, un chronographe de poche, proposé à 300 euros et vendu à 3.000 euros . Mais le record a été réalisé par la Speedmaster Pre-Moon Ed White, proposée à 6.000 euros et vendue 14.000 euros .

