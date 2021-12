Carré Hermès, maroquinerie vegan, livre Chanel…5 idées cadeaux pour femmes

Découvrez notre sélection pour faire des heureuses crédit photo : Getty images

Savoir choisir des cadeaux qui font mouche et ravissent leurs destinataires, ce n’est pas évident. Être original tout en faisant plaisir, c’est tout un art. Pour vous aider dans votre quête, voici des idées cadeaux qui devraient faire plus d’une heureuse sous le sapin.

La maroquinerie vegan, c’est chic et tendance!

Les femmes sont de plus en plus sensibilisées à la cause animale. Et si la maroquinerie classique continue à avoir ses fans, la tendance actuelle est au vegan. De nombreuses marques sont apparues sur le marché et proposent des sacs et des portefeuilles aussi mode qu’éco-friendly. Chez Magnethik, la maroquinerie est réalisée à partir de déchets de maïs et le choix des modèles est très large. La marque Ashoka a su faire le buzz grâce à sa collaboration avec Pamela Anderson. De chez Colibri à chez Alixane, offrir de la maroquinerie vegan c’est faire plaisir à coup sûr.

Le carré Hermès, une valeur sûre

Il s‘en vend un toutes les demi-heures dans le monde, le carré en twill de soie d’Hermès s’offre à toutes les femmes. Preuve de classicisme chez les unes, il peut apparaître comme hyper branché chez les autres. Tout dépend la façon de le porter et le modèle choisi. Si vous ne voulez pas faire déballer la multitude de carrés à la vendeuse de chez Hermès, la boutique virtuelle La Maison des Carrés est faite pour vous. Chaque année, en plus des nouveaux dessins, cinq anciens dessins sont réédités dans des couleurs différentes, et chaque femme peut y trouver le sien.

Le cadeau le plus cool de l’année

L’année se termine dans le stress et l’énervement, alors offrez à votre mère, à votre sœur ou à votre cheffe des moments de relaxation grâce au galet Bien-être Morphée Zen. Facile à utiliser, il offre une diversité de 72 séances audio de méditation et de sophrologie. C’est donc l’assurance de passer une année 2022 dans le calme et la sérénité. Le galet est en vente dans tous les magasins Nature & Découvertes et sur le site de Morphée.

Le livre pour les amoureuses du N°5 de Chanel

Quelle femme n’a pas essayé de porter une fois dans sa vie l’iconique parfum N°5 de Chanel? Cette essence de féminité pure séduit les femmes du monde entier depuis un siècle. Pour fêter cet anniversaire, les éditions de La Martinière retracent dans deux volumes exceptionnels l‘histoire de la célèbre fragrance et sa renommée internationale. Vous y trouverez les secrets de fabrication, des documents inédits et de sublimes photos des égéries Chanel comme Catherine Deneuve , Nicole Kidman ou Marilyn Monroe. Ce livre va vite devenir un collector et toutes les fans du N°5 en rêvent déjà.

Offrir des bons, c’est tout bon!

Le bon cadeau a été inventé pour tous ceux qui ont peur de se tromper et n’ont pas le temps de se lancer dans des recherches effrénées. Un massage, des cours de yoga, le choix d’un parfum, un bijou… tout est possible! Pour laisser un large choix à la destinataire, les cartes cadeaux multi-enseignes ciblent large. Que ce soit la carte française spécialiste du made in France , la carte cadeau Ulysse pour voyager ou la carte Illicado valable à peu près partout, voici des cadeaux qui ne prennent pas de place mais plaisent à coup sûr.

La revente des cadeaux de Noël, un marché qui fait son chemin <p data-infobox-text=""> La revente des cadeaux de Noël semble être rentrée dans la tradition. En 2020, l’étude Kantar commanditée par Ebay révélait que 18% des interrogés étaient prêts à revendre leurs cadeaux, alors qu’ils n’étaient que 12% en 2018. Seul un millénial sur deux se dit en général satisfait de ses cadeaux contre 82% des plus de 50 ans. L’étude révèle aussi qu’en 2020, les cadeaux non désirés avaient coûté 363 millions d’euros. Quant au montant moyen rapporté par la revente des cadeaux, il s’élève à 52 euros par personne. Ces chiffres toujours en hausse font le bonheur des sites de revente qui voient le nombre d’annonces exploser dès le 25 décembre au matin. De la Fnac à Rakuten en passant par Amazon, Vinted, Ebay ou leboncoin, chaque site se tient prêt pour ne rien rater de ce marché florissant. Et comme il y a toujours des petits malins pour penser à tout, le site la Place des Cartes s’est spécialisé dans la revente des cartes cadeaux. </p> La revente des cadeaux de Noël semble être rentrée dans la tradition. En 2020, l’étude Kantar commanditée par Ebay révélait que 18% des interrogés étaient prêts à revendre leurs cadeaux, alors qu’ils n’étaient que 12% en 2018. Seul un millénial sur deux se dit en général satisfait de ses cadeaux contre 82% des plus de 50 ans. L’étude révèle aussi qu’en 2020, les cadeaux non désirés avaient coûté 363 millions d’euros. Quant au montant moyen rapporté par la revente des cadeaux, il s’élève à 52 euros par personne. Ces chiffres toujours en hausse font le bonheur des sites de revente qui voient le nombre d’annonces exploser dès le 25 décembre au matin. De la Fnac à Rakuten en passant par Amazon, Vinted, Ebay ou leboncoin, chaque site se tient prêt pour ne rien rater de ce marché florissant. Et comme il y a toujours des petits malins pour penser à tout, le site la Place des Cartes s’est spécialisé dans la revente des cartes cadeaux.

