Bien chauffer son logement en hiver

Avec le retour du froid, la tentation de surchauffer son logement est grande. crédit photo : New Africa/Shutterstock / New Africa

Comme chaque année avec le retour du froid, des millions de Français surchauffent leur intérieur pour ne plus greloter. S'il est parfois possible de résoudre la question de la température ambiante avec quelques installations mineures comme la pose de rideaux épais, certaines situations nécessitent des travaux importants d'isolation thermique.

Des astuces pour avoir moins froid

Pas facile de se réchauffer en hiver sans dépasser la limite des 19 degrés réglementaire fixées par les pouvoirs publics. Une notion importante, surtout pour les locataires qui auraient du mal à se chauffer car, selon les textes, «un chauffage ne permettant pas de dépasser la température moyenne de 19 degrés dans le logement n'est pas considéré comme défaillant». Que faire alors si l'on a toujours froid chez soi?

Le premier réflexe doit être de partir à la recherche des infiltrations d'air parasites. Au niveau des fenêtres et des portes, les mouvements d'air dus aux infiltrations non contrôlées entraînent une sensation de froid dans le logement. Installer des rideaux épais aux fenêtres, fermer les portes de chaque pièce de la maison, déposer des tapis sur le sol, installer un boudin au bas de porte d'entrée ou encore déposer des joints d'étanchéités aux fenêtres... sont autant de solutions permettant de limiter les déperditions de chaleur dans le logement sans se ruiner. Des astuces sont à mettre en place avant d'envisager des solutions plus importantes en fonction de l'ampleur du problème.

L'importance des travaux

Selon l'Observatoire National de la Précarité Énergétique près de 1,6 millions de ménages français déclarent souffrir du froid chez eux. Si l'on se réfère au taux d'effort énergétique, recoupant l'ensemble des foyers dépensant plus de 10% de leurs revenus pour chauffer leur appartement parmi 30% de Français les plus pauvres, près de 2,8 millions de ménages sont concernés.

Cette situation peut être due à une chaudière en mauvais état ou la présence dans le logement de convecteurs anciens soufflant essentiellement de l'air chaud. La répartition de la chaleur n'est donc pas efficace.

Un autre problème courant peut être le taux d'humidité dépassant parfois les 60% dans certains logements et empêchant ainsi une pièce de se chauffer ou encore un défaut d'isolation des murs et de la toiture entraînant un effet de «paroi froide» et freinant le bon fonction d'un radiateur. Dans ces situations, les seules solutions s'offrant aux occupants d'un logement sont la réalisation d'importants travaux d'isolation pour ne plus greloter durant l'hiver.