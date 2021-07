Béziers, le charme de l'Hérault

Laissez-vous séduire par Béziers, ville de caractère crédit photo : Shutterstock

Montpellier, Sète, Pézenas... les sites d'intérêt ne manquent pas dans l'Hérault. Et pourquoi pas Béziers ? Laissez-vous séduire par son centre-ville historique et ses arènes, découvrez son vignoble et partez à vélo pour une promenade bucolique le long du canal du Midi jusqu'aux célèbres écluses de Fonseranes.

Béziers, ville d'art et d'histoire

Symbole de Béziers, l'imposante cathédrale Saint-Nazaire domine la ville. Depuis la plaine, l'ensemble formé par la rivière, le pont Vieux, la cathédrale et l'ancien palais des Évêques offre une vue digne d'une carte postale aux milliers de visiteurs qui viennent tout au long de l'année pour découvrir la cité biterroise. Construites en 1897, les arènes sont l'un des autres monuments phares de Béziers et accueillent chaque année de nombreuses manifestations, notamment lors de la Féria du mois d'août. Les allées Paul-Riquet, qui s'étendent sur 650 mètres, constituent l'artère historique de la ville, à l'image des Ramblas à Barcelone. Au milieu de cette longue promenade se dresse la statue du biterrois Pierre-Paul Riquet, concepteur du canal du Midi.

Le canal du Midi et les écluses de Fonseranes

Commencé en 1667, le chantier du canal du Midi est achevé en 1681. Long de 241 kilomètres, reliant Toulouse à Sète, il constitue une véritable prouesse technique pour l'époque. Réservé à la navigation de plaisance, il fait aujourd'hui la joie des touristes et des promeneurs.

À Béziers, «l'escalier de Neptune» voit se succéder 9 écluses sur 312 mètres de long pour compenser un dénivelé de 21,5 mètres. En octobre 1996, les écluses de Fonseranes sont classées au titre des Monuments historiques. Deux mois plus tard, le canal du Midi est à son tour classé au Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. Ouvrage d'art le plus spectaculaire du canal du Midi, l'échelle d'écluses de Fonseranes est aujourd'hui le site le plus visité de l'Hérault, et le 3e site le plus visité du Languedoc-Roussillon, derrière Carcassonne et le pont du Gard.

Vignobles et châteaux pinardiers

Cultivé depuis l'époque romaine, le vignoble biterrois se découvre à pied, en voiture ou à vélo. Courant sur 15.000 hectares, la vigne de cette «Toscane languedocienne» produit des appellations telles que «Terrasses de Béziers», «Côtes de Thongue» ou «Coteaux du Libron». Au fil de vos pérégrinations, admirez les châteaux pinardiers, ces édifices monumentaux construits à la fin du XIXe siècle par les grands propriétaires viticoles du Biterrois qui avaient fait fortune. On estime à près de 200 le nombre de ces châteaux répartis sur une cinquantaine de communes autour de Béziers.

Trois restaurants à découvrir à Béziers La Maison de Petit Pierre: Pierre Augé, vainqueur de Top Chef 2014, livre une cuisine simple et généreuse à base de produits sélectionnés avec soin. 22, avenue Pierre-Verdier. Pica-Pica: Une brasserie à la cuisine méditerranéenne délicieusement métissée. 20, boulevard Jean-Jaurès. Ô Petits Bontemps: une belle cuisine de marché et une terrasse spacieuse pour profiter du soleil entre amis. 1, place du 14-Juillet.

