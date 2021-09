Avec le Mi 11, Xiaomi veut jouer dans la cour des grands

Coup de projecteur sur le Xiaomi Mi 11, dernier smartphone haut de gamme du constructeur chinois crédit photo : Shutterstock

Alors que Huawei s'effondre suite aux restrictions américaines, coup de projecteur sur un autre constructeur chinois, Xiaomi, et son dernier modèle haut de gamme, le Xiaomi Mi 11. Parviendra-t-il à rivaliser avec les géants Apple et Samsung ?

Un design séduisant

Fin et léger (8,08 mm d'épaisseur pour 196 g), le Mi 11 propose un immense écran bord à bord à l'avant et un revêtement en verre mat à l'arrière. Les tranches arrondies permettent une prise en main optimale, et l'écran est légèrement incurvé pour offrir une expérience encore plus immersive.

Un écran d'une qualité exceptionnelle

L'écran AMOLED d'une dimension de 6,81 pouces propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, doublé d'une fréquence d'échantillonnage impressionnante de 480 Hz. Les contenus s'affichent de manière extrêmement fluide, et l'écran est particulièrement réactif. On est séduit par la luminosité, les contrastes profonds et le rendu des couleurs. La résolution de l'écran est exceptionnelle (3200 x 1400 pixels), et un mode permet même de tripler la résolution effective pour visualiser des vidéos en streaming par exemple. L'appareil est de ce fait particulièrement adapté à la consommation de contenus. Enfin, il est équipé d'un verre Gorilla Glass Victus deux fois plus résistant aux rayures et prévu pour résister à une chute de 2 mètres.

Performances et autonomie

Le Xiaomi Mi 11 est le premier smartphone commercialisé en Europe à être équipé d'un Snapdragon 888, le dernier processeur signé Qualcomm. Gravé en 5 nm, il est couplé à une puce graphique Adreno 660, un modem 5G et 8 Go de RAM. Le dernier-né du constructeur chinois est donc capable de supporter les applications les plus lourdes. Ces performances inégalées en font un appareil ultra-réactif qui ne pâtit d'aucun ralentissement et offre un réel plaisir à l'usage. En termes d'autonomie, le Xiaomi Mi 11 impressionne par sa vitesse de charge, inférieure à 1h, que ce soit en filaire (55W) ou en sans-fil (50W).

Photo et vidéo

Côté photo, l'ambitieux bloc caméra comporte trois capteurs: un capteur principal de 108 méga pixels, un ultra grand-angle de 13 méga pixels et un capteur télé macro de 5 méga pixels. S'y ajoute un capteur selfie de 20 méga pixels. L'appareil permet de filmer en 4K et même en 8K. Il offre une excellente stabilisation et un auto-focus impressionnant, y compris la nuit. Des performances à couper le souffle, bien que légèrement en-deçà de ce que proposent Apple et Samsung.

Un excellent rapport qualité prix

Avec le Mi 11, Xiaomi dévoile un téléphone haut de gamme alliant puissance, élégance et performance, presque à même de pouvoir rivaliser avec les deux géants du secteur. Côté prix, la version 128 Go est proposée uniquement sur le site du constructeur et dans les Mi stores pour 759 euros. La version 256 Go est disponible chez les revendeurs tiers (opérateurs, enseignes spécialisées, sites e-commerce) à partir de 799€.

