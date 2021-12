Aménagement Art déco: nos meilleurs conseils

Découvrez nos conseils pour un aménagement Art déco crédit photo : Getty images

Un siècle après son apparition, le style Art déco continue de s’inviter dans nos intérieurs. Symbole du faste et de l’insouciance des Années folles, il associe motifs géométriques, couleurs intenses et dorures pour une décoration chic et glamour. Découvrez nos conseils pour un aménagement digne de Gatsby le magnifique.

Qu’est-ce que le style Art déco?

Apparu dans les années 1910, le style Art déco a connu son apogée au lendemain de la Première guerre mondiale. Francis Scott Fitzgerald, créateur du personnage de Gatsby le magnifique, qui en est la meilleure incarnation, évoquait «un mouvement né dans le champagne d’une paix retrouvée». À l’aube des années 1920, l’Art déco exprime l’envie de glamour et de faste après des années sombres.

Les éléments caractéristiques du style Art déco

Un intérieur Art déco se reconnaît par la présence d’éléments caractéristiques tels que:

- Des motifs géométriques que l’on retrouve notamment sur les murs.

- Des matériaux nobles comme l’ébène, l’acajou et le marbre, ou industriels: acier, verre, chrome. Coté textile, on mise sur le velours.

- Des meubles aux formes arrondies ou ovales.

- Des dorures qui apportent luxe et raffinement, notamment par l’utilisation de métaux tels que le laiton, le fer forgé et le bronze.

- Des couleurs intenses: noir, bleu paon, vert bouteille, rose marsala.

- Des accessoires en verre: vases, coupes, chandeliers, flacons à parfums…

Comment intégrer le style Art déco dans votre intérieur

Comme toujours en décoration, «less is more»: travaillez par petites touches, prenez le temps de choisir chaque élément avec soin en gardant un style minimaliste pour ne pas en faire trop. Chic mais pas kitsch! Misez sur une pièce forte, comme un papier peint, des rideaux ou un tapis aux motifs géométriques, une suspension imposante, une grande table ronde avec un plateau en marbre ou en verre et des pieds en laiton doré ou encore un joli canapé en velours satiné. Complétez avec des éléments qui viendront en rappel.

Le style Art déco joue sur le luxe, l’opulence des couleurs, des matières et des formes. Si vous craignez de tomber dans le clinquant ou que vous ne souhaitez pas changer tout votre mobilier, concentrez-vous sur les accessoires. Misez sur des objets en métal doré: miroirs, patères stylisées, luminaire. Ajoutez des objets en verrerie et optez pour des coussins en velours. Dans la chambre, un chevet avec des piètements dorés et une parure de lit ornée de motifs géométriques donneront le ton.

Zoom sur le papier peint

Le papier peint revient à la mode et c’est tant mieux: c’est l’élément phare pour un intérieur inspiré de Gatsby le magnifique. Chevrons, demi-lune, éventails, losanges, arcs, rosaces, paons: le choix est large. Traditionnellement, les papiers peints Art déco sont de couleur foncée avec des motifs dorés, ce qui a tendance à assombrir et rétrécir l’espace. De nouveaux modèles présentent des teintes plus lumineuses pour s’accorder à nos intérieurs contemporains. Qu’il soit posé dans toute la pièce ou sur un pan de mur pour dynamiser votre salon, en guise de tête de lit dans une chambre ou pourquoi pas dans une cuisine ou une salle de bains, le papier peint est l’allié numéro 1 des amateurs d’Art déco.

