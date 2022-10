7 bonnes raisons de choisir la Compagnie pour aller à New York

Depuis la levée des restrictions sanitaires, les voyages d'affaires ont repris. Pour une clientèle business exigeante, on a trouvé la compagnie idéale et ça tombe bien, c'est son nom : La Compagnie. On vous explique en 7 raisons pourquoi vous n'allez plus vouloir voler qu'avec eux... Allez, on embarque !

On aime :

La souplesse. Chez La Compagnie , on sait bien que vos plannings sont surchargés et pas simple à gérer alors quand il y a un imprévu, vous pouvez modifier votre vol sans frais, quel que soit la catégorie retenue (Flex, Smart, Promo). Dans la catégorie Flex, vous pouvez même annuler un vol sans frais et être remboursé *. De quoi envisager son voyage de façon beaucoup plus sereine.

L'efficacité. Vous n'avez pas de temps à perdre et ça La Compagnie l'a bien compris. Que vous partiez de Milan, Nice ou Paris, La Compagnie se sont des vols directs avec des horaires particulièrement bien adaptés. Exemple : le vol quotidien qui part d'Orly décolle à 10h30. Petit détail qui fait aussi une sacrée différence, vous atterrissez à l'aéroport de Newark et non pas JFK. Il est plus proche de Manhattan (30-35 minutes en taxi), le passage des douanes y est très rapide, tout comme le retrait des bagages. A peine atterri, vous êtes déjà en train de fouler les trottoirs de Times Square.

L'expérience premium. De la franchise bagage XXL (2x32 kilogs en soute, 18 kgs en cabine !) au salon dédié en passant par les coupe-files au départ de Paris et l'embarquement rapide (10 min max), tout est fait pour vous simplifier la vie et faire de votre temps passé avec La Compagnie du temps de qualité.

7 bonnes raisons de choisir la Compagnie pour aller à New York

On recommande :

Le confort. La Compagnie a tout prévu pour dorloter au mieux ses passagers. On commence avec le Wi-Fi gratuit en haut débit et illimité pendant le vol. De quoi pouvoir préparer les réunions importantes à venir. La pause repas est, elle, un vraiment moment gourmand avec une carte élaborée par Christophe Langrée, ancien chef de l'Hôtel Matignon et une brigade de 6 Chefs de la nouvelle génération francaise (David Toutain, Michael, Gael Tourteaux, Nolwenn Corre, Yann Couvreur…). Envie de se détendre un peu ? Pourquoi pas regarder un bon film sur l'écran tactile de 17,5 pouces, surtout quand c'est Mk2 qui s'occupe du programme avec un large éventail de contenus avant-gardistes.

Le confort (encore). Pour la nuit aussi, rien n'a été laissé au hasard : tiens, par exemple, vous en avez ras-le-bol du siège couchettes ou vous êtes plié en deux et où vous vous réveillez aussi chiffonné que votre chemise ? Vous ne connaitrez jamais ça ici : les appareils de La Compagnie sont en configuration Affaires, comprendre 19 rangées de 2 x 2 sièges lits : ça vous donne 76 sièges qui se transforment en lit parfaitement horizontaux d'une longueur de 1,92 m en position allongée qui devrait satisfaire presque tous les gabarits. De quoi arriver frais et dispo au premier meeting de la journée.

On a le coup de cœur pour :

La responsabilité. Si vous êtes soucieux de votre empreinte carbone, rassurez-vous, La Compagnie aussi. Elle opère notamment l'Airbus A321neo de toute dernière génération. Sa nouvelle motorisation lui permet notamment de consommer 30% de carburant en moins par siège. Une performance qui permet à la compagnie d'afficher le taux d'émission carbone le plus faible du marché : comptez 1044kgCo2 pour un vol Paris New York à comparer avec 1662 kgCO2 pour les vols les plus polluants.

L'offre tricolore plébiscitée. La Compagnie a été fondée en 2014 par des frenchies ambitieux, entrepreneurs et professionnels de l'aérien. Et preuve du sérieux et de la qualité de l'offre, les lecteurs du magazine américain Travel & Leisure classe systématiquement La Compagnie parmi les 10 meilleures compagnies internationales depuis 2019 vantant notamment son « service impeccable » et des « cabines ultraconfortables ».

Efficace, confortable, flexible : vous l'avez compris, l'offre La Compagnie a tout pour plaire , n'attendez pas une seconde de plus pour réserver.

*Toutes les conditions tarifaires sont disponibles sur lacompagnie.com

Florent Dassin (redaction@boursorama.fr)