5G: les téléphones déjà compatibles

Les téléphones compatibles 5G sont-ils assez évolués pour être performants? crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Alors que les antennes 5G se déploient dans les grandes villes françaises, les premiers smartphones compatibles s'installent eux aussi dans les boutiques. Et pour profiter du nouveau réseau, encore faut-il avoir l'abonnement téléphonique approprié et résider dans une métropole qui n'impose pas un moratoire sur l'installation de ces nouvelles antennes.

La 5G: une réalité déjà présente

C'est l'une des surprises du début du mois de décembre 2020. L'IPhone 12, sorti en octobre 2020, n'est pas encore compatible avec la 5G en France. Le problème viendrait d'une mise à jour importante, toujours en attente, du côté d'Apple, pour que les détenteurs du précieux téléphone puissent tester la 5G.

Pourtant, on compte en France plus d'une trentaine de portables capables de faire tourner cette nouvelle technologie. C'est le cas, par exemple, du Huawei P40, premier smartphone du chinois dépourvu des services et applications Google, au profit des Huawei Mobile Services. Avec ses 6 Go de mémoire vive, ses 128 Go de mémoire interne et ses quatre capteurs photo à l'arrière dont un objectif principal de 64 Mpx et un ultra grand-angle de 8 Mpx, le tout pour 349 euros, le Huawei P40 est déjà l'un des téléphones 5G au meilleur rapport qualité/prix.

Samsung, grand rival d'Apple en matière de téléphonie, est également dans les starting-blocks avec son Samsung Galaxy A42 garantit 100% 5G. Vendu pour 399 euros, il permet notamment de filmer en 4K à 30 images par seconde, une prouesse technique. OPPO, XIAOMI MI10 Pro, OnePlus Nord... les modèles compatibles sont déjà nombreux.

Des villes encore réfractaires

L'achat d'un simple téléphone ne suffira pas pour profiter du nouveau réseau. Si depuis le 3 décembre 2020, les acteurs de la téléphonie déploient leurs antennes dans tout le pays, pour l'instant seules Nice et Le Mans permettent de profiter de la 5G quel que soit son opérateur. Lyon, Montpelier, Rouen, Reims ou encore Dijon ne proposent, pour l'instant, la 5G qu'aux abonnés Bouygues Telecom, le fournisseur étant mieux implanté dans ces villes.

Pour obtenir la 5G à Marseille, Clermont-Ferrand ou encore Angers, il faudra en passer par les réseaux d'Orange. Free ne dit mot, pour l'instant, sur les futurs territoires qu'il compte couvrir et SFR se contente de Nice. Des grandes métropoles comme Paris, Bordeaux, Lille ou Toulouse ont décidé d'adopter un moratoire sur les effets de la 5G sur la santé, freinant ainsi le déploiement des antennes dans leur ville.

L'abonnement: le nerf de la guerre

Outre le territoire, les geeks de la 5G vont devoir revoir leurs abonnements téléphoniques s'ils souhaitent en profiter. Orange par exemple, propose un premier forfait 5G à 24,99 euros la première année puis 39,99 euros pour 70 Go de données mobiles. Pour profiter de la data en illimité et des hautes performances de la 5G, il faudra payer près de 79,99 euros par mois.

Chez SFR, cette formule passe à 95 euros. Bouygues Telecom se veut davantage abordable et, s'il ne propose pas de forfait illimité, il permet aux petits budgets de profiter de la 5G ainsi que de 50 Go de données pour 15,99 euros la première année puis 30,99 euros la seconde.