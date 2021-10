5 sites où louer une robe de créateur

Découvrez cinq adresses où louer une robe de créateur pour tous vos événements crédit photo : Getty images

Acheter une robe pour un mariage, un anniversaire ou un réveillon, la ranger dans son dressing et ne jamais la ressortir… qui n’a jamais vécu cette situation ? À l’aspect financier s’ajoute désormais la problématique environnementale, l’industrie de la mode étant l’une des plus polluantes. Grâce aux sites de location de vêtements, arborer la robe de ses rêves pour une grande occasion n’est plus impossible, et l’on peut changer de tenue au gré de ses envies sans culpabiliser. Voici 5 adresses où louer une robe de couturier pour un week-end ou une soirée.

Les Cachotières

Un mariage, un gala, un cocktail? Avec 300 marques haut de gamme (Ba&sh, Claudie Pierlot, Maje, Sandro, Sézane ou the Kooples, Balzac mais aussi Dior, Hervé Léger ou Rime Arodaky) et 5.000 références en stock du 32 au 46, le site des Cachotières propose un très grand choix de vêtements, y compris pendant la grossesse ou pour votre propre mariage civil. La livraison et le pressing sont offerts, et de nombreux services sont proposés: possibilité d’essayer jusqu’à 3 modèles à la maison, de retourner un modèle non porté... De 35 à 95 euros pour 4 jours.

Une Robe un Soir

Site de référence pour la location de robes de soirées, Une Robe un Soir met à votre disposition un grand choix de modèles de créateurs, de Saint-Laurent à Ralph Lauren en passant par Lanvin, Alexander McQueen ou Diane Von Furstenberg. La plateforme offre le deuxième essayage si vous hésitez entre deux tailles ou deux modèles, et vous rembourse si vous n’êtes pas satisfaite. Des stylistes sont également disponibles pour vous conseiller. Comptez de 23 à 270 euros.

Ma bonne amie

En 2009 Axelle Bonamy, passionnée de haute-couture, lance Ma bonne amie. Le site vous permet de sélectionner la durée, la date et le modèle de vos rêves en fonction de l’occasion. Vous pouvez prendre rendez-vous dans le showroom parisien pour des essayages ou vous faire livrer partout en France. Une sélection de bijoux et de sacs permet de compléter votre tenue. À partir de 125 euros pour 4 jours pour une robe de cérémonie. Pressing offert.

Maison Lou

Si votre plus grande angoisse est de vous retrouver nez à nez avec une autre invitée qui porterait la même tenue, courez vite découvrir le site de Maison Lou. Sa créatrice, Salomé, a deux passions: la mode et les voyages. En 2015, elle décide de les allier en proposant à la location des pièces uniques de créateurs étrangers haute couture dénichées aux quatre coins du monde. Un vestiaire coloré et audacieux à découvrir sur Instagram (@maisonlou) ainsi que dans son showroom parisien.

Les Prêteuses

Les Prêteuses, ce sont Léa et Raquel Gozlan, deux sœurs férues de mode qui mettent à votre disposition des robes uniques pour tout type d’occasion. Vous pouvez prendre rendez-vous dans leur showroom du 17ème arrondissement pour trouver la tenue idéale et faire les éventuelles retouches. La boutique propose également un large choix de bijoux et d’accessoires. Rendez-vous sur le compte Instagram @lespreteuses pour visualiser les modèles.

Le boom de la location de vêtements À l’heure où le défi environnemental nous pousse à repenser notre rapport à la mode, la location de vêtements a le vent en poupe. Un rapport d’Allied Market Research a évalué ce marché à 1,013 milliard de dollars en 2017. Il pourrait atteindre 1,856 milliard de dollars d’ici 2023. Les marques de prêt à porter l’ont bien compris: Bocage a créé «L’Atelier Bocage», premier service de location de souliers en France. En Suède, le géant H&M expérimente la location de pièces de sa ligne éco-responsable. Les marques haut de gamme s’emparent également du sujet: Ba&sh a lancé son programme de location en février 2020, suivie de Maje quelques mois plus tard.

