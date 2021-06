5 romans à lire pendant vos vacances

Les vacances d'été approchent à grands pas et riment avec bien-être, détente et relaxation. D'ailleurs, quoi de mieux que de se plonger dans un bon bouquin pour apprécier le temps que vous vous consacrez ? Voici une liste non exhaustive de 5 romans à se procurer pour embellir votre été.

L'été approche et de nombreux romans n'attendent que vous !

1. Guillaume Musso - « La fille de papier »

Guillaume Musso, ou l'un des romanciers français les plus vendus. Auteur de 18 romans traduits dans plus de 40 langues, dont certains ont été adaptés au cinéma, chacun de ses nouveaux livres connaît un succès fulgurant. « La fille de papier » , 8e roman de l'auteur, s'est d'ailleurs déjà vendu à près d'1 million d'exemplaires à travers le monde.

« La fille de papier » publié en 2010, éditions XO Edition.

Guillaume Musso brosse le portrait d'un romancier en perte d'inspiration qui ne parvient pas à finir son livre et qui se voit sombrer dans une vie morose. Un soir orageux, il trouve une fille dévêtue sur son balcon. « D'où sortez-vous ? » « Je suis tombée de votre livre. » S'ensuit alors une aventure palpitante entre ces deux protagonistes où se mêlent fiction et suspense. Guillaume Musso nous tient en haleine jusqu'aux dernières pages de son ouvrage et signe une fin surprenante...

2. Marc Levy - « Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dîtes »

Aussi connu, Marc Levy ne cumule pas moins de 21 romans, un court métrage et un livre (« Et si c'était vrai ») ayant été adapté au cinéma par Mark Waters en 2005. A ce jour, l'auteur a vendu 50 millions d'exemplaires de ses romans.

« Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dîtes », publié en 2008, éditions Robert Laffont.

C'est l'histoire folle d'un père et de sa fille. A quelques jours de son mariage, Julia reçoit un appel lui apprenant que son père, déjà très distant, n'assistera pas à son mariage. Seulement cette fois, il a une bonne excuse, il est mort. Le lendemain de son enterrement elle reçoit un colis pour le moins inattendu qui lui permettra de rattraper le temps perdu avec son père, et d'en apprendre un peu plus l'un sur l'autre. Comme souvent avec Marc Lévy, ce roman navigue entre fantastique et romance avec un dénouement inattendu.

3. Virginie Grimaldi - « Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie »

Depuis quelques années, Virginie Grimaldi s'est imposée comme l'un des figures emblématiques de la littérature romanesque. Auteure d'une dizaine de romans, elle figurait en 2020 à la deuxième place du classement des 10 romanciers français ayant vendu le plus de livres dans le pays selon le palmarès Figaro/GfK.

« Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie », publié en 2017, éditions Fayard.

« Je veux qu'on divorce », il n'aura pas suffi de plus pour faire basculer l'univers de Pauline. Avec son fils de 4 ans, elle décide de retourner chez ses parents pour tenter de reprendre sa vie en main et de récupérer Ben, son mari. Pour ce faire, elle décide de lui écrire une lettre chaque jour pour tenter de réanimer ses sentiments. Une plongée dans le passé qui fera resurgir bien des choses. Entre rires et larmes, Virginie Grimaldi nous assure des moments forts en émotions.

4. Hervé le Tellier - « L'anomalie »

Hervé le Tellier est un écrivain français auteur de romans, de poésies, de nouvelles et de théâtre. En 2020, il reçoit le prestigieux prix Goncourt récompensant les auteurs d'expression française pour son roman « L'anomalie ». Editée initialement à 13 000 exemplaires, il cumule bientôt 1 millions de vente et devient le phénomène littéraire de l'année 2020.

« L'anomalie » publié en 2020, éditions Gallimard.

L'incompréhension est le mot d'ordre : un jour de juin 2021, un événement insensé bouleverse la vie de centaines d'hommes et de femmes lors d'un vol Paris - New York. Les membres de l'équipage se voient refuser l'atterrissage à Kennedy Airport et sont dans l'obligation de se poser sur une base militaire où l'équipage et les passagers sont retenus par les services secrets américains. Véritable scénario de science-fiction, L'Anomalie pourrait bien donner des envies d'adaptation à Hollywood...

5. Joel Dicker - « L'Enigme de la chambre 622 »

Ecrivain suisse romand, Joel Dicker a écrit de 5 romans traduits en 40 langues et vendus à plus de 10 millions d'exemplaires. Paru en 2020, « L'Enigme de la chambre 622 est son dernier livre. Pour rappel, "La Disparition de Stéphanie Mailer" a été le livre le plus vendu en France en 2018, tous genres confondus.

« L'énigme de la chambre 622 » publié en 2020, éditions de Fallois.

Tout commence avec un meurtre commis dans un hôtel des alpes suisses. Meurtre qui ne sera jamais élucidé. Bien des années plus tard, un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances. Il est loin d'imaginer qu'il sera replongé au cœur de cette affaire sanglante et que ces « vacances » vont prendre un autre tournant... Joel Dicker nous plonge encore une fois au cœur d'une véritable enquête policière.

Où acheter ses livres ?

Pour acheter ses livres tout en restant responsable, il est important de rappeler que de nombreux livres d'occasion sont disponibles dans les grandes chaines de magasins spécialisés (Fnac, Gibert, Rakuten, Momox...) ou encore auprès de « La Bourse aux livres », start-up fondée par 3 étudiants en janvier 2020, spécialisée dans la vente et l'achat de livres d'occasion. Avec 130.000 livres vendus, la start-up a réalisé 1 million d'euros de chiffres d'affaires en 2020. C'est une véritable plateforme de e-commerce ayant permis la récupération de plus de 205.000 livres depuis sa création. Une démarche zéro-déchet où les prix y sont très attractifs et les livres en bon état.