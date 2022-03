5 hôtels spa à moins de 2h de Paris

5 spas près de Paris pour vous évader le temps d’un week-end. crédit photo : Getty Images

Vous rêvez de vous offrir une pause bien-être dans un cadre dépaysant sans faire des centaines de kilomètres? De la vallée de la Loire à la Normandie, en passant par les cités royales de Versailles et Chantilly, découvrez cinq hôtels spa à moins de deux heures de la capitale pour vous évader le temps d’un week-end.

Les Manoirs de Tourgéville en Normandie

À quelques encablures de Deauville, l’hôtel Les Manoirs de Tourgéville vous accueille dans un écrin de verdure de 7 hectares. Avec ses 57 chambres dont 35 suites, cette ancienne propriété de Claude Lelouch séduira les visiteurs à la recherche de calme. L’un des points forts du lieu est sans conteste la grande piscine couverte chauffée à 28°, complétée par le sauna et le spa Esthederm. Craquez pour les soins visage «Au fil des saisons». Côté modelage, «Sublime évasion», «Escale hawaïenne» ou «Lueur de rêve» invitent au lâcher-prise.

Les Manoirs de Tourgéville

Soin visage «Au fil des saisons»: 1h/90 euros.

Modelage corps à partir de 55 euros pour 30 minutes.

L’Auberge du Jeu de paume à Chantilly

Direction l’Oise, à 1h de Paris pour un séjour de prestige dans ce Relais et Châteaux 5 étoiles installé dans le domaine de Chantilly. L’espace bien-être s’étend sur 600 mètres carrés pour vous offrir une parenthèse de sérénité avec sa piscine au décor mauresque, son bain à remous, sauna, hammam et cinq cabines de soin où vous bénéficierez de l’expertise des cosmétiques Valmont, ainsi que des massages de la maison Caulières.

Profitez de votre séjour dans la capitale du cheval pour vous offrir le rituel signature «Le Cavalier»: séance de sauna détoxifiante, gommage corporel pratiqué avec des étrilles à cheval, suivi d’un massage sportif réalisé avec une huile chaude couplée à un baume frais pour vous relaxer en profondeur et détendre les muscles endoloris. Des fers à cheval chauds accompagnent le rituel.

Auberge du Jeu de paume

Massage Maison Caulières: à partir de 80 euros pour 30 minutes.

Rituel signature «Le Cavalier» de Valmont: 120 minutes/290 euros.

Le Trianon Palace à Versailles

À seulement vingt minutes de Paris, le Trianon Palace mêle luxe , élégance et raffinement. Réparti sur trois niveaux, le Spa Guerlain est un havre de paix de 2.800 mètres carrés, équipé d’un sauna, un hammam, un studio de yoga , des cabines d’hydrothérapie ainsi que d’une sublime piscine intérieure baignée de lumière. Pénétrez dans l’une des 14 cabines de soin pour vivre une expérience unique.

Pour célébrer les 80 ans de son savoir-faire esthétique, la Maison Guerlain a développé le 8, un soin inédit permettant de déconnecter à la fois sur le plan cérébral et musculaire pour retrouver légèreté, énergie et confiance en soi.

Waldorf Astoria Versailles - Trianon Palace

Modelage relaxant impérial à partir de 165 euros pour une heure.

Soin visage Abeille royale 260 euros/1h30.

Le Domaine de Primard dans l’Eure

Située sur les bords de l’Eure et entourée d’un grand parc, cette élégante demeure du XVIIIe siècle a longtemps appartenu à Catherine Deneuve . Le domaine est le lieu idéal pour se ressourcer et prendre soin de soi. Outre les 40 chambres et la table d’Eric Fréchon, vous y trouverez une piscine chauffée ouverte d’avril à octobre, ainsi qu’un spa de 450 mètres carrés. Celui-ci dispose d’un sauna, un hammam et un jacuzzi.

C’est le seul en France à proposer une gamme de soins élaborés par Susanne Kaufmann au cœur des Alpes autrichiennes. Cette dernière puise dans la nature pour élaborer des cosmétiques bio à base de plantes, comme le masque liquide boostant inspiré du verger du Domaine, et développé à partir de cellules souches de pomme.

Domaine de Primard

Soin Signature Primard - 80 minutes/189 euros.

Massage - 50 min/98 euros.

Les Hauts de Loire en Sologne

Venez vivre la vie de château au cœur de la Vallée des rois. Situé à proximité de Chambord et de Chaumont, cet établissement de caractère niché dans un parc de 70 hectares compte 31 chambres, un restaurant gastronomique doublement étoilé ainsi qu’une piscine en plein air, un sauna et un hammam. Le spa vous offre l’expertise de la maison Clarins grâce à une gamme de soins sur mesure pour homme, femme ou future maman.

Domaine des Hauts de Loire

Soin visage ou corps 30minutes/65 euros, 1 heure/110 euros.

