5 hôtels de charme au cœur des vignes

5 adresses d’exception pour un séjour oenotouristique inoubliable crédit photo : Capture site @royalchampagne.com

Les vendanges s’achèvent. Et si vous profitiez de l’arrière-saison pour explorer le vignoble français ? Médoc, Bourgogne, Champagne, Provence… découvrez des adresses d’exception au milieu des vignes pour un séjour oenotouristique inoubliable.

1. Champagne: Le Royal Champagne Hôtel & Spa

Le Royal Champagne Hôtel & Spa domine le vignoble champenois et la vallée de la Marne. L’établissement 5 étoiles s’est offert une spectaculaire métamorphose en 2018, sous l’impulsion de l’architecte rémois Giovanni Pace. Les 47 chambres et suites sont baignées de lumière grâce à de grandes baies vitrées s’ouvrant sur le cœur de la Champagne. Spa, piscine intérieure comme extérieure et table gastronomique étoilée complètent l’offre. Partez à la découverte du vignoble à vélo électrique, cheval, quad ou même montgolfière, avant de vous offrir une dégustation dans une cave prestigieuse, ou dans les salons de l’hôtel.

Royal Champagne Hôtel & Spa

9, rue de la République - 51160 Champillon

Chambre à partir de 485 euros

2. Bourgogne: La Côte Saint-Jacques & Spa

À deux pas de Chablis et des vignobles de l’Auxerrois, non loin des prestigieuses Côtes de Beaune et Côtes de Nuits, la Côte Saint-Jacques & Spa est le cadre idéal pour un week-end détente. Vous profiterez d’un spa de 800 mètres carrés, une longue piscine intérieure chauffée, un solarium et un jacuzzi. Côté restauration, l’établissement, membre du réseau Relais & Châteaux, accueille la table doublement étoilée de Jean-Michel Lorrain. Vivez un moment privilégié avec les soirées Bacchus, au cours desquelles vous dégusterez «de grands vins racontés par ceux qui les créent: vignerons, propriétaires ou maîtres de chai».

La Côte Saint-Jacques & Spa

14, faubourg de Paris - 89300 Joigny

Chambre à partir de 320 euros

3. Charente: Hôtel Chais Monnet & Spa

Direction Cognac et un lieu chargé d’histoire: l’hôtel 5 étoiles Chais Monnet, installé dans une ancienne distillerie construite en 1838. La réhabilitation, confiée à l’architecte Didier Poignant, mêle avec élégance l’ancien et le contemporain. Les 92 chambres et suites associent parquet, poutres apparentes, mobilier et tissus ambre, blonds, bruns ou tabac évoquant les nuances du cognac. Le cœur de l’hôtel se situe dans l’ancienne «cathédrale» de la distillerie: le grand chai des foudres et ses 9 mètres sous plafond, qui accueille désormais une table gastronomique récompensée par une étoile au Guide Michelin. Si plus aucune goutte d’eau-de-vie n’est produite sur le domaine, les grandes maisons de cognac (Martell, Hennessy, Rémy Martin, Baron Otard…) vous ouvrent leurs portes pour une visite des chais, suivie d’une dégustation.

Hôtel Chais Monnet & Spa

50, avenue Paul-Firino-Martell - 16100 Cognac

Chambre à partir de 290 euros

4. Médoc: La Maison d’Estournel

L’ambition de Michel Reybier, déjà propriétaire de la luxueuse collection hôtelière La Réserve, est que vous vous sentiez comme chez vous. C’est ainsi qu’il a racheté cette demeure de charme du XIXe entourée d’un grand parc arboré. Décor élégant, parquet en chêne massif et matières naturelles accentuent l’esprit «maison de famille» de l’établissement, qui ne compte que 14 chambres. Pas de restaurant gastronomique, mais une table proposant une cuisine généreuse inspirée du terroir bordelais. L’hôtel est situé à quelques encablures du Cos d’Estournel, grand cru classé de Saint-Estèphe. Vous pourrez vous initier à l’œnologie avant d’aller découvrir les prestigieux domaines des alentours, à commencer par Château Lafite-Rothschild et Mouton-Rothschild.

La Maison d’Estournel

Route de Poumeys «Leyssac» - 33180 Saint-Estèphe

Chambre à partir de 175 euros

5. Provence: Coquillade Village Resort & Spa

Offrez-vous une parenthèse au cœur du Luberon, à une heure d’Avignon. Coquillade, Relais & Châteaux cinq étoiles, a été élu Meilleur resort de France aux World’s Best Awards 2022 organisés par le magazine Travel+Leisure. Ce village au charme typiquement provençal mettra tous vos sens en éveil, des effluves de lavande et de pin au chant des cigales. Les 63 chambres, dont 42 suites, sont aménagées dans de petites maisons en pierre brute, dont la plus ancienne date du XIe siècle. L’hôtel surplombe une exploitation viticole de 36 hectares, le domaine Aureto, qui produit chaque année 130.000 bouteilles de grenache blanc, viognier et syrah.

Coquillade Provence Resort & Spa

Hameau Le Perrotet - 84400 Gargas

Chambre à partir de 580 euros

Au Japon, un concours pour inciter les jeunes à boire plus d’alcool La consommation d’alcool est en baisse au Japon, et cela crée «un trou» dans les caisses de l’État. En effet, au Japon les boissons alcoolisées sont fortement taxées. En 1980, les taxes sur l’alcool représentaient 5% des recettes de l’État, contre à peine 2% en 2020. Le pays souhaite par conséquent stimuler l’industrie des alcools nationaux: saké, bière, vin, whisky... L’Agence japonaise des impôts a donc lancé un concours, baptisé «Saké Viva», pour les 20-39 ans. Objectif: trouver des idées innovantes pour rendre l’alcool attrayant. Les gagnants seront annoncés au mois d’octobre.

À lire aussi:

Venise, Tokyo, Marrakech... Les 5 plus beaux spas du monde

Idée week-end: séjournez dans les plus luxueux palaces de la planète