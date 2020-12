5 cuvées pour vos repas de fêtes

Pour que votre repas de fête soit réussi, il faut l'accompagner des meilleurs vins. crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Pour que votre repas de fête soit réussi, il faut non seulement cuisiner de beaux produits, mais aussi les accompagner des meilleurs vins. Pas forcément les plus chers, mais ceux qui créeront avec vos plats de somptueux accords inoubliables, de l'apéritif jusqu'au dessert. Voici notre sélection de 5 cuvées incontournables.

Champagne Clarevallis Maison Drappier

Cette cuvée au nom original rend hommage à l'abbaye de Clairvaux, située à quelques encablures de la maison familiale Drappier, dans l'Aube. Son étiquette reproduit d'ailleurs une enluminure de la Grande Bible de Clairvaux.

Mais pourquoi ce nom pour cette cuvée? Il est dit, notamment, que Saint Bernard, le fondateur de l'abbaye, aurait apporté dans la région de champagne le Morillon noir, l'ancêtre du Pinot, qui compose majoritairement cette cuvée. Ce sont aussi les moines de Clairvaux qui ont construit, en 1152, les caves de la maison. Cette cuvée bio bénéficie d'un très faible dosage (4 g) et vous permettra de débuter avec une note de fraicheur vos festivités. Environ 40 euros.

Château Grenouilles 2016 (Chablis grand cru)

La Chablisienne est l'une des meilleures coopératives de France. Elle a même été couronnée «coopérative de l'année» par la revue du vin de France en 1996. Fort de ses 300 adhérents, elle vinifie 6 des 7 grands crus de l'appellation, dont ce Château Grenouilles dont elle propriétaire. Ce domaine de 7,2 hectares d'un seul tenant, magnifiquement exposé au sud-ouest du village, produit le plus rare des Chablis Grand Cru: Grenouilles.

Issu d'une sélection de parcelles de vieilles vignes (40 ans d'âge moyen), cette cuvée offre la plus belle expression de sa minéralité. Celle-ci vous permettra d'apprécier votre plateau de fruits de mer ou vos crustacés. 50 euros.

Volnay Village 2018 Comte Armand

Le domaine du Comte Armand est situé à Pommard, au cœur de la Côte de Beaune en Bourgogne. Il s'étend sur 9 hectares sur les appellations Pommard, Volnay et Auxey-Duresses et est devenu, au fil du temps, une référence incontournable de la Bourgogne.

Cette cuvée est issue de l'assemblage de deux parcelles, appelées «climats» dans cette région: Les Grands Champs (donnant des vins d'une belle finesse) et Les Famines (produisant des vins plus structurés). Cette cuvée est donc la synthèse de ces caractères et vous ravira sur une belle volaille rôtie. Environ 56 euros.

La Conseillante 2010 (Pomerol)

A Pomerol, à la différence de sa voisine de Saint-Emilion, les vins ne font pas l'objet d'un classement. Toutefois, s'ils devaient l'être, il y a fort à parier que la Château La Conseillante, propriété de la famille Nicolas, soit classé parmi les meilleurs. Le petit domaine (moins de 12 hectares essentiellement planté en merlot) propose cette année quelques flacons du superbe millésime 2010.

Celui-cil se caractérise à la fois par sa puissance et son équilibre qui en fait un vin d'exception. Il s'ouvre aujourd'hui sur de superbes arômes de fruits noirs et de truffe, et se mariera formidablement avec un gibier à la royale. 270 euros.

Château Suduiraut 2015

Il n'est pas toujours facile de terminer son repas sur une note sucrée, au risque d'empâter son palais et ses papilles par un repas parfois copieux. C'est pourquoi il faut systématiquement privilégier des vins bénéficiant d'une belle acidité et d'une certaine légèreté. Tel est le cas de ce Château Suduiraut, premier cru classé de Sauternes. En dépit de ses 140 grammes de sucres, il est d'une belle pureté. De quoi s'allier avec bonheur avec un dessert à base de fruits exotiques. Environ 70 euros.