5 applications pour bien choisir son vin

Elles s’appellent Vivino, Wine advisor ou Wine-searcher. D’un simple scan, ces applications délivrent notes et conseils sur le vin. D’autres comme Vinidaily vous promettent l’accord mets-vin parfait grâce à l’intelligence artificielle. À l’approche des fêtes, découvrez cinq applications pour tout savoir de vos crus préférés et vous aider à faire le bon choix.

Vivino, l’incontournable

Avec plus de 50 millions d’utilisateurs revendiqués à travers le monde, Vivino rassemble une large communauté d’amateurs et de passionnés. Elle se base sur votre profil gustatif et sur les vins déjà appréciés pour émettre des recommandations personnalisées, vous aider à affiner votre cave et faire de belles découvertes. Scannez la carte des vins d’un restaurant pour obtenir des conseils qui guideront votre choix. La base de données est enrichie régulièrement par la communauté (plus de 600 millions d’étiquettes scannées). Vous pouvez en outre noter les vins consultés et obtenir l’adresse où les acheter.

Vivino est disponible gratuitement sur l’App Store et sur Google Play. La version premium à 4,99 euros par mois vous permettra de découvrir les notes d’experts et profiter de l’outil de gestion de cave virtuelle.

Vinidaily, le sommelier virtuel

Vos beaux-parents viennent manger et vous voulez les impressionner? Vous cherchez l’accord parfait pour un couscous ou un curry et pas de vendeur en vue? Fini les prises de tête au rayon vin de votre supermarché grâce à la toute nouvelle application Vinidaily. Vous complétez votre profil en répondant à 4 questions pour préciser vos goûts. Vous indiquez le repas que vous souhaitez accompagner, votre budget, et vous envoyez des photos des bouteilles présentes en rayon. L’application vous fait alors des propositions adaptées grâce à l’intelligence artificielle et à sa base de données recensant plus de 400 appellations. Simple et efficace.

WineAdvisor, le réseau social du vin

Wine advisor est une application collaborative entièrement gratuite réunissant les amateurs de vin. Postez la photo de l’étiquette d’une bouteille: l’application la reconnaît automatiquement et vous fournit des idées d’accords mets-vin, vous renseigne sur son potentiel de garde et vous présente les notes et avis de la communauté Wine advisor qui compte plus de 800 000 membres. Vous pouvez vous-même noter le vin et le classer selon vos préférences: l’historique de vos dégustations est stocké pour vous permettre de retrouver facilement l’un de vos coups de cœur. L’application dispose également d’un outil de gestion de cave pour vous permettre de suivre l’évolution de vos vins.

WineSearcher, la boutique en ligne

WineSearcher vous permet de rechercher, comparer et acheter des vins. Comme Vivino et Wine Advisor, vous aurez accès à des informations en scannant l’étiquette et vous pourrez attribuer des notes visibles des autres utilisateurs et lire les commentaires d’experts. Petit plus, l’application vous permet de localiser les points de vente à proximité ou de chercher le meilleur prix parmi les magasins en ligne afin d’acheter votre vin directement et vous le faire livrer à domicile. Avec 13 millions de bouteilles référencées et plus de 100.000 distributeurs à travers le monde, vous êtes sûr de trouver votre bonheur.

La version payante de l’application (49 euros par an) permet d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires comme les notes de dégustation des professionnels et l’historique des prix.

Abacchus, la plus ludique

Abacchus s’adresse aux amateurs de vin et œnologues en herbe souhaitant développer leurs connaissances en s’amusant. Petite encyclopédie de poche, elle vous permettra d’en savoir plus sur les appellations ou les cépages et vous conseillera pour trouver la bouteille idéale. Vous pourrez tester vos connaissances en répondant aux 700 questions!

