5 adresses parisiennes pour dîner au coin du feu

À deux, en famille ou entre amis, voici 5 adresses de la capitale où se réchauffer près de la cheminée. crédit photo : Getty images

Le mercure stagne, la grisaille persiste, mais consolez-vous: l’hiver a du bon! Quoi de plus agréable en effet après une journée frisquette que de dîner près d’un feu qui crépite? À deux, en famille ou entre amis, voici 5 adresses de la capitale où se réchauffer près de la cheminée.

1. Le Coupe-Chou, intimiste et feutré

Créé par trois comédiens dans les années 1960, Le Coupe-Chou est installé dans une maison du XVIIe siècle au cœur du quartier Latin. Cette adresse cosy à l’ambiance feutrée est un véritable cabinet de curiosités, où les pièces se suivent et ne se ressemblent pas. Installez-vous au sous-sol pour profiter du feu qui crépite dans la belle cheminée d’époque et vous régaler de la cuisine traditionnelle française 100% fait maison.

Le Coupe-Chou - 11 rue de Lanneau, Paris 5

Plats de 19 à 32 euros - Formule déjeuner dès 15 euros - Formule dîner dès 27 euros

2. L’Atelier Maître Albert, chic et romantique

Cette rôtisserie du 5e arrondissement, annexe de Guy Savoy, allie tradition et modernité. Le design contemporain de l’architecte Jean-Michel Wilmotte dynamise cette vénérable maison de 1400 qui a conservé tout son cachet. La superbe cheminée médiévale trône au milieu de la pièce, et d’authentiques rôtissoires permettent de griller viandes et volailles au feu de bois ou à la broche. Volaille fermière du Maine, magret de canard des Landes ou poitrine de porc francilien rôtis à la broche, côte de bœuf charolaise, poisson et viande du marché… Une belle adresse pour un dîner romantique au coin du feu.

L’Atelier de Maître Albert - 1 rue Maître Albert, Paris 5

Menu du soir à 35 euros - À la carte 50-60 euros

3. Le Quincampe, cosy et chaleureux

Le Quincampe est situé dans le Marais, derrière le Centre Pompidou. On aime les pierres et les poutres apparentes et les gros fauteuils dans lesquels on pourrait rester lovés pendant des heures.

La cheminée a laissé la place à un poêle à bois, mais l’atmosphère est toujours aussi cosy et chaleureuse. Au moment de la réservation, demandez à être placés sur l’une des trois tables situées à proximité des flammes. Le feu est allumé tous les soirs en hiver. La carte est variée et mélange spécialités françaises et orientales.

Le Quincampe - 78 rue Quincampoix, Paris 3

Plat à la carte 15 euros.

4. Le Chalet des îles, original et hors du temps

Vous n’accéderez à ce restaurant ni en métro ni en vélo, mais bel et bien en bateau! Niché au cœur du bois de Boulogne, ce vestige de Napoléon III est à la croisée entre la maison de campagne, le relais de chasse et le chalet montagnard. Un endroit hors du temps, loin du bruit de la capitale, où l’on aime se lover dans un vieux fauteuil en cuir devant la grande cheminée.

Le Chalet des îles - 14 chemin de Ceinture du Lac inférieur, Paris 16

Menu déjeuner 29 euros - Plat à la carte 35 euros.

5. Le Flamboire, authentique et convivial

Avis aux carnivores et nostalgiques du barbecue: installé à deux pas du Moulin Rouge, Le Flamboire est une authentique rôtisserie qui fleure bon le terroir. Passé le seuil, on est transporté par l’odeur du feu et la chaleur qui se dégage de l’impressionnante cheminée ouverte sur la salle. Toutes les viandes sont cuites au feu de bois et non au charbon, ce qui donne un goût incomparable aux grillades.

Le Flamboire - 54 rue Blanche, Paris 9

Formule déjeuner 25 euros - À la carte 45-55 euros.

