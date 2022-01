4 hôtels de luxe 5 étoiles à la montagne

Cet hiver évadez-vous avec élégance crédit photo : Getty images

Cet hiver évadez-vous avec élégance. Ils sont douillets, précieux et raffinés ces hôtels chics et décomplexés qui invitent au sommet du raffinement. Le chalet Ararat ou le Four Seasons à Megève, la Mourra à Val d’Isère et Le Cheval Blanc à Courchevel… Découvrez notre sélection.

Le chalet Ararat, un bijou dans son écrin de neige

Véritable bijou d‘architecture et de confort, le chalet Ararat vous offre un accès direct à la piste de la Princesse, une des plus belles de Megève. Réparti sur quatre niveaux, ce lieu privilégié est doté de sept suites luxueuses et peut accueillir jusqu’à quinze personnes. Le séjour, bâti comme une cathédrale de verre, vous immerge totalement dans un décor naturel à couper le souffle. Entre le confort des pièces et la somptueuse piscine intérieure, votre séjour à l’Ararat ne peut être qu’idyllique. La décoration intérieure mélange avec subtilité éléments classiques et contemporains. Bois, peaux, cuir, verre et aluminium s’associent pour créer un décor exceptionnel. La grande terrasse vous accueille pour des petits déjeuners copieux dans un paysage digne du paradis. Les repas sont préparés avec soin par un chef soucieux du bonheur de vos papilles.

Le Four Seasons, le sommet de l’élégance à Megève

Depuis près d’un siècle, la famille Rothschild se sent comme chez elle à Megève. C’est donc tout naturellement qu’elle a ouvert en 2017 un somptueux hôtel , le Four Seasons. Imaginé et réalisé par le célèbre architecte Pierre-Yves Rochon, cet hôtel allie discrétion, luxe et élégance. Un service gastronomique étoilé, une magnifique piscine, un spa de rêve et des chambres haut de gamme sont le passage obligé pour un établissement de ce standing. Mais le Four Seasons se différencie des autres en proposant une activité hors norme, le ski safari. Envolez-vous en hélicoptère pour atteindre les sommets enneigés et être les premiers à tracer votre sillon dans la poudreuse immaculée.

À Val d’Isère, la Mourra allie authenticité et luxe

Situé au cœur de Val d‘Isère, l’Hôtel La Mourra s’intègre parfaitement aux chalets de pierre et de lauzes qui font tout le charme de la station. Il se compose d’un Hôtel-Spa, de 8 suites, d’un restaurant, d’un bar et de 5 chalets de luxe reliés les uns aux autres pour former ainsi un hameau au charme authentique. Véritables cocons de tranquillité, les chalets comme les suites ont été conçus dans le pur style montagnard. Le vieux bois et les tissus aux couleurs chaudes prédominent. Le petit-déjeuner, sous forme de buffet, offre une large gamme de produits frais, et augure une belle journée de ski. Le soir, dans une ambiance feutrée et un décor raffiné, laissez-vous porter par la cuisine d’inspiration japonaise le temps d’un dîner chaleureux et convivial.

À Courchevel, le Cheval Blanc pour entrer dans la légende du luxe

Cet établissement à la renommée internationale a inauguré, il y a 12 ans, la collection hôtelière «Cheval Blanc» conçue par le groupe LVMH. Ici tout est calme, luxe et volupté. La décoration des 34 chambres de grand standing est signée Sybille de Margerie. Elle a su mettre en scène la rencontre de matières traditionnelles de la montagne avec une palette audacieuse de couleurs et des œuvres d‘art contemporain. La sophistication et la sensualité des matières les plus nobles, comme la fourrure ou le cuir, répondent en douceur à l’élégance de l’acier, du bronze et du laiton brossé. Imaginée comme un cocon chaleureux et contemporain, chaque chambre possède une personnalité unique qui donne envie de partir à leur découverte. L’hôtel abrite également un spa en collaboration avec la célèbre marque Guerlain qui appartient elle aussi au groupe LVMH. Quant à la somptueuse piscine intérieure, elle est la promesse d’un véritable bonheur après une bonne journée de ski.

25.000 euros la nuit pour un séjour de prestige au Plaza Athénée Amoureux du luxe et des endroits privilégiés, le Plaza Athénée vous propose sa suite royale composée de quatre chambres exceptionnelles pour le prix de 25.000 euros la nuitée. Situé dans l’avenue Montaigne en plein quartier des Champs-Elysées, cet hôtel hyper luxe offre des prestations dignes des princes qui le fréquentent. De l’institut de soins Dior au bar à cocktails, en passant par la patinoire d’hiver et les cinq restaurants gastronomiques, voici un séjour dans la capitale que vous ne risquez pas d’oublier.

