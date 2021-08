2021, une rentrée vidéoludique

La rentrée de septembre 2021 sera placée sous le signe du jeu vidéo crédit photo : Shutterstock

Entre l'arrivée de nouvelles consoles, de nouveaux accessoires et surtout de nouveaux jeux vidéo, les gamers, attendent avec impatience les mois de septembre-octobre 2021. Florilège des sorties les plus attendues.

Une nouvelle console Nintendo

Deux arlésiennes débarqueront dans les magasins et sur Internet dès le mois d'octobre 2021. Nintendo a promis aux fans le 6 juillet 2021 que la Nintendo Switch avec écran OLED serait disponible le 8 octobre prochain. Une console à l'écran 7 pouces avec des couleurs et des contrastes plus élevés. La console disposera «d'un large support ajustable pour le jeu en mode sur table, d'une nouvelle station d'accueil avec port Éthernet pour un jeu en ligne stable, de 64 Go de mémoire interne et de haut-parleurs intégrés proposant un audio amélioré pour les modes nomades» explique un communiqué de la firme nippone. Prix de vente: 350 dollars (295 euros).

La Polyméga enfin disponible

Pour les gamers old school, une bonne nouvelle vient d'être annoncée par la société Playmaji. La sortie le 12 septembre prochain de la Polymega, machine multi-console rétro, retardée à de nombreuses reprises. Précisons d'emblée que seules les personnes ayant précommandé la console entre 2018 et 2020 seront livrées à partir de septembre 2021. Les autres, ne seront pas livrés avant la fin de l'année voire le courant de l'année 2022. La Polymega s'adresse aux nostalgiques des premières heures de gloire du jeu vidéo. Elle permet de jouer aux jeux PlayStation, Saturn, Mega-CD, Neo-Geo CD, et PC Engine CD. Des modules, vendus séparément, permettront également de rendre la console compatible avec les jeux de la NES, la Super NES, la Mega-Drive/32X et la PC Engine. Un bijou rétro, en vente pour 499,99 euros.

Les amateurs de Xbox ne sont pas en reste côté «accessoires» puisqu'ils peuvent dès à présent, précommandée la nouvelle manette sans fil Aqua Shift qui sortira en septembre 2021. Une manette d'un bleu presque fluorescent changeant au fil de la partie. Idéal pour les fans souhaitant démarrer une collection de manettes «collector». Elle est proposée à la vente pour 64,99 euros.

Des hits du jeu vidéo en pagaille

Côté jeux, les fans de consoles ne seront pas déçus tant la rentrée s'annonce riche à commencer par la sortie du nouveau Metroid Dead sur Nintendo Switch, l'un des titres de légende de chez Nintendo. Prévu pour le 8 octobre, il permettra toujours de suivre les aventures de Samus Aran. Autre sortie très attendue des fans de football, PES 2022, qui s'appelle désormais eFootball 2022 prévu à l'automne sur les consoles XBox et Playstation.

Un grand nom du FPS (First Personnal Shooter) s'invite également pour la rentrée. Il s'agit de Far Cry 6 qui débarque sur PS5 dès le mois d'octobre 2022. La Nintendo Switch va elle aussi compter de beaux titres pour l'automne. Fin octobre arrive le plombier le plus célèbre du jeux vidéo avec Mario Party Superstars et pour les plus patients, ils profiteront de nouveaux jeux Pokémon (Perle scintillante et diamant étincelant) pour le mois de novembre 2021.

