10 adresses pour un réveillon étoilé chez soi

Les restaurants sont encore fermés pour un moment, nous voilà donc obligés de festoyer à domicile. Toutefois si l'on ne peut aller au restaurant, pourquoi ne pas faire venir leurs plats chez nous. De très nombreux chefs proposent, en effet, un menu pour les fêtes de fin d'année, à Paris comme en Province. Faîtes-vous plaisir en passant un réveillon étoilé. Voici notre sélection de 10 adresses incontournables.

Près des Champs-Elysées à la Réserve at Home

Situé à deux pas des Champs Elysées, La Réserve et son chef Jérôme Banctel proposent un menu de fête en 4 services. Au programme: Gougères au Comté, Focaccia et beurre au sarrasin, Mushroom au foie gras de canard et truffe en tapenade, Saint-Jacques contisées au butternut et à la truffe, Poularde «Culoiseau» rôtie, gnocchis farcis au coulis truffé, Bûche de Noël aux fruits exotiques. Commande 48 heures à l'avance, retrait sur place, livraison possible sur Paris et petite couronne 139 euros par personne hors livraison. (42, avenue Gabriel 75008 Paris. Tel: 01 58 36 60 60).

A Paris aussi, chez Chiberta de Guy Savoy

Le chef plusieurs fois couronné meilleur restaurant du monde propose des menus de Noël ou de la Saint-Sylvestre pour 2 ou 4 personnes. Pour Noël: panier apéro, huîtres en nage glacée, saumon gravlax aux agrumes avec rémoulade de chou rave et raifort, foie gras de canard au torchon, escargots en coquille au beurre, poularde pochée à la truffe sauce Albuféra avec légumes racines, Brie de Meaux à la truffe, boules-sourire de Noël (310 euros pour 2 personnes).

Pour La Saint-Sylvestre: panier apéro, suprême de volaille de Bresse, foie gras et artichaut, vinaigrette à la truffe noire, Saint-Jacques au beurre d'algues et chou vert en coquille, soupe d'artichaut à la truffe noire, tourte de veau, foie gras et champignons, sauce Périgourdine, Brie de Meaux à la truffe, Tout chocolat (360 euros pour 2 personnes). A retirer sur place (3, rue Arsène Houssaye 75008 Paris. Tél: 01 53 53 42 00).

Près de la gare Saint-Lazare, à la brasserie Lazare d'Eric Frechon

Le chef trois étoiles du Bristol propose un menu de fêtes dans son bistrot de la gare Saint-Lazare. Pour Noël: Foie gras de canard mi-cuit en terrine, boudin de homard aux morilles avec son jus des têtes, poularde cuite au vin jaune à peine crémée avec ses légumes oubliés et ses truffes noires, Brie affiné aux noix torréfiées, bûche de Noël.

Pour le Jour de l'an: tartare de daurade marinée à l'huile de curry, saumon confit au tandoori avec son chou vert au gingembre et citron, fricassée de pintadeau cuisiné aux châtaignes avec oignons, lard fumé et purée de céleri rave, Brie affiné aux noix torréfiées, millefeuille à la vanille Bourbon et sa sauce caramel. Chaque menu est à 95 euros par personne, hors livraison (Gare Saint-Lazare. Tel: 01 44 90 80 80).

Quai de Tournelle, à la rôtisserie de la Tour d'Argent

Pas de menu, mais des plats à la carte dans cette institution de la rive gauche. Par exemple: plateau de canapés (14 euros), foie gras mi- cuit (17 euros), chapon (32 eruos), canard chalandais à la Royale (34 euros), différentes bûches (40 euros) ... A réserver 48 heures à l'avance, à retirer sur place ou à se faire livrer (19, quai de la Tournelle, 75005 Paris. Tel: 01 43 54 17 47).

A Paris, au Clarence de Christophe Pelé

Pour Noël, le chef 2 étoiles vous propose: finger croque au comté et à la truffe noire, aspic d'huître à la truffe noire, demi homard bleu gratiné avec sa sauce Nantua et sa pince en robe de lait de bufflonne, trévise de Gorizia, tourte de ris de veau à la truffe noire avec son jus à l'encre de seiche légèrement épicé, poularde de la cour d'Armoise avec sa sauce Albuféra et ses gnocchis de pomme de terre, bûche aux agrumes. 190 euros par personne, commandes ouvertes jusqu'au 23 décembre 2020. A retirer sur place ou en livraison (31 avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 Paris. Tel: 01 82 82 10 10).

En Alsace, au Chambard d'Olivier Nasti

A Kaysersberg, le chef 2 étoiles propose 2 menus pour les fêtes. Pour Noël: feuille à feuille au foie gras d'oie et truffe noire avec sa vinaigrette à la noisette d'Alsace, fricassée de homard bleu jeunes légumes d'hiver et sauce homardine, chapon de Bresse roulé AOP contisé à la truffe avec sa sauce Albuféra, bûche roulée vanille Bourbon et praliné amande noisette.

Pour le Nouvel an: carpaccio de noix de coquilles Saint-Jacques et Caviar Osciètre, filet de turbot sauvage et sa sauce champagne, filet de bœuf en croûte et sa sauce truffée et son gratin de macaroni, couronne chocolat amer, châtaigne grillée et mousseux vanille Bourbon. 95 euros par personne, à retirer sur place (4 points de retrait disponibles. Tel: 03 89 47 10 17).

A Valence, chez Anne-Sophie Pic

La seule femme 3 étoiles de France propose pour le réveillon de la Saint-Sylvestre: émietté de tourteaux et son condiment d'avocat grillé avec voile de jus d'agrumes et coulis de clémentine et livèche, noix de Saint-Jacques avec ses minis choux farcis et ses pommes dauphines truffées avec sauce baie rose et truffe, ballotine de poularde au foie gras et châtaigne avec coing poché au vin rouge épicé, opéra au Yuzu avec cazette et baie de cannelier. 75 euros. Date limite de commande: 29 décembre, à récupérer sur place (210, avenue Victor-Hugo à Valence. Tel: 04 75 25 07 07).

En Provence, à l'Oustau de Baumanière avec Glenn Viel

Le nouveau chef 3 étoiles Glen Viel propose à l'Ousteau de Baumanière un menu pour le réveillon du Jour de l'an. Caviar Schrenki, choux fleurs, blinis épais, raviole de crevette et crème d'oursin, Saint-Jacques au sautoir avec truffe noire et topinambour, longe de veau et son artichaut poivrade avec jus barigoule, Pavlova aux agrumes et son crémeux fleur d'oranger avec caviar citron. 190 euros par personne, à commander au plus tard le 28 décembre 2020 à midi, à retirer sur place. (Oustau de Baumanière, D 27 - 13520 Les Baux-de-Provence. Tel: 04 90 54 33 07).

A La Rochelle, chez Christopher Coutanceau

Pour 85 euros par personne, le chef pécheur triplement étoilé propose pendant les fêtes un menu gastronomique: velouté de crustacé à l'estragon avec vanets et tourteaux, carpaccio de noix de Saint-Jacques rochelaises sur diamant noir, civet gourmand de homard breton avec crémeux de Bourgogne truffé, Beaufort d'Alpage, bûche crémeuses au chocolat avec marrons et clémentines. A retirer sur place (Plage de la Concurrence, 17000 La Rochelle. Tel: 05 46 41 41 88).

A Marseille, au Petit Nice

Gerald Passedat, triplement étoilé, vous propose un menu de fête à emporter dans des contenants en verre consignés: marbré foie de canard aux truffes melanosporum avec brioche feuilletée à la truffe, poissons du Sud en caravane nordique avec son caviar sa poutargue et son extraction de poisson fumé, belle pêche d'arrivage farcie de légumes et son jus de la tante Nia, homard bleu en fricassée et son suc de carapace braisé. Comme un cadeau de Noel, clémentine, châtaigne et mignardises: chocolat fève tonka, guimauve, abricot confit, calisson citron, marron glacé. 200 euros par personne si vous conservez les contenants, 180 euros si vous les rendez. A commander 48 heures à l'avance, à retirer sur place (17 rue des Braves Anse de Maldormé, 13007 Marseille. Tél: 04 91 59 25 92).

