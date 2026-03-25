EN DIRECT-Israël mène des frappes à Téhéran, Trump dit que les USA négocient avec l'Iran

Israël a mené des frappes mercredi à Téhéran, après que le président américain Donald Trump a déclaré mardi que des progrès avaient été effectués dans les négociations qui se déroulent entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre.

Les Forces de défense israéliennes ont dit sur Telegram avoir lancé des frappes contre des infrastructures à travers la capitale iranienne. L'agence de presse semi-officielle iranienne SNN a rapporté que les frappes avaient visé des zones résidentielles dans la ville.

Le Koweït et l'Arabie saoudite ont dit mercredi avoir repoussé des attaques de drone, sans dire d'où elles avaient été lancées.

Les Gardiens de la révolution iranienne ont dit avoir lancé de nouvelles attaques contre plusieurs endroits en Israël, notamment à Tel Aviv, ainsi que contre des bases militaires américaines au Koweït, en Jordanie et à Bahraïn, ont rapporté les médias d'Etat iraniens.

Donald Trump a dit mardi que les Etats-Unis parlaient avec "les bonnes personnes" en Iran afin de parvenir à un accord pour mettre fin aux hostilités. Une source a par ailleurs confirmé que Washington avait transmis à Téhéran un plan en 15 points pour mettre fin au conflit.

L'Iran a démenti la tenue de discussions directes avec les Etats-Unis, déclarant que les informations à ce sujet étaient "fausses".

Par ailleurs, l'armée israélienne va occuper dans le sud du Liban une "zone de sécurité" s'étendant jusqu'au fleuve Litani, a annoncé le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, alors que Tsahal continue ses opérations contre le Hezbollah aligné sur Téhéran en marge des bombardements contre l'Iran.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

04h24 - Les prix de l'énergie et du pétrole ne retrouveront pas leurs niveaux antérieurs avant que la stabilité régionale ne soit garantie par les forces armées iraniennes, dit un porte-parole du commandement unifié des armées iraniennes.

00h07 - Un incendie se déclare à l'aéroport international de Koweït après une attaque de drone contre un réservoir de carburant, dit l'autorité de l'aviation civile du Koweït.

Aucune victime n'a été signalée.

00h21 - Le ministère canadien des Affaires étrangères dénonce le projet d'Israël d'occuper dans le sud du Liban une "zone de sécurité" s'étendant jusqu'au fleuve Litani et estime que "la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban ne doivent pas être violées".

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Le DIRECT de la journée de mardi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)