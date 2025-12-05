 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zoumana Camara laissera ses joueurs décider pour leur date de départ à la CAN
information fournie par So Foot 05/12/2025 à 10:05

Zoumana Camara laissera ses joueurs décider pour leur date de départ à la CAN

Zoumana Camara laissera ses joueurs décider pour leur date de départ à la CAN

Le cul entre deux chaises.

La Coupe d’Afrique des nations semble avoir déjà bien commencé. Alors que la FIFA a pris la décision de décaler la date de libération des internationaux africains par leur club (15 décembre au lieu du 8 décembre), ce choix a créé beaucoup de remous . Évidemment du côté des sélections, qui ont pour la plupart des matchs de préparation et une compétition à préparer. Mais aussi du côté des entraîneurs en club.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un joueur de Nottingham avoue draguer la femme d'un autre footballeur
    Un joueur de Nottingham avoue draguer la femme d'un autre footballeur
    information fournie par So Foot 05.12.2025 10:46 

    Your girlfriend is my girlfriend. Une scène de ménage dont le foot anglais aurait pu se passe r. Présent sur la chaine Youtube Channel 4.0, l’international nigérian Ola Aina a révélé qu’il était en plein dilemme : « Actuellement, je parle avec la copine d’un autre ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron à l'université de Sichuan, à Chengdu, en Chine, le 5 décembre 2025 ( POOL / Sarah Meyssonnier )
    Pandas et ping-pong: Macron achève sa visite en Chine sur une note plus légère
    information fournie par AFP 05.12.2025 10:25 

    Visite patrimoniale, pandas et ping-pong: le président français Emmanuel Macron achève vendredi son déplacement en Chine sur une note plus intime et détendue avec son hôte Xi Jinping après les échanges ardus de la veille sur l'Ukraine et le commerce. Loin du monumental ... Lire la suite

  • John Textor défend son modèle de transferts fantômes
    John Textor défend son modèle de transferts fantômes
    information fournie par So Foot 05.12.2025 10:04 

    Textor contre-attaque ! Épinglé ce mercredi par L’Équipe pour avoir laissé des dettes supplémentaires à Lyon, qui seraient liés à des transferts fantômes de cinq joueurs en provenance de Botafogo, l’ancien cowboy de l’OL a réagi dans un communiqué à ce qu’avance ... Lire la suite

  • Si les joueurs de foot étaient des personnages de Loups Garous
    Si les joueurs de foot étaient des personnages de Loups Garous
    information fournie par So Foot 05.12.2025 09:42 

    Avant la sortie de la saison 2 de la série Loups Garous sur Canal+, il est l’heure de se demander quels footeux auraient été les meilleurs à ce jeu. Avec un mélange de stratégie et de discrétion, les entraîneurs ont eu longueur d’avance, mais certains ont toutes ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank