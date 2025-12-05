Zoumana Camara laissera ses joueurs décider pour leur date de départ à la CAN

Le cul entre deux chaises.

La Coupe d’Afrique des nations semble avoir déjà bien commencé. Alors que la FIFA a pris la décision de décaler la date de libération des internationaux africains par leur club (15 décembre au lieu du 8 décembre), ce choix a créé beaucoup de remous . Évidemment du côté des sélections, qui ont pour la plupart des matchs de préparation et une compétition à préparer. Mais aussi du côté des entraîneurs en club.…

CDB pour SOFOOT.com