Si les joueurs de foot étaient des personnages de Loups Garous

Avant la sortie de la saison 2 de la série Loups Garous sur Canal+, il est l’heure de se demander quels footeux auraient été les meilleurs à ce jeu. Avec un mélange de stratégie et de discrétion, les entraîneurs ont eu longueur d’avance, mais certains ont toutes leurs chances.

→ Le villageois : Joe Gomez

Le mec a remporté la Ligue des champions et fait partie de la bande de Liverpool à avoir ramené le trophée de Premier League sur les bords de la Mersey, pourtant personne ne se souviendra de lui. Dans l’ombre de Mohamed Salah et de Sadio Mané, et à côté du colosse Virgil van Dijk, Joe Gomez paraît presque insignifiant dans cette super team . Il semble s’en contenter car, malgré près de 300 matchs pros, il n’a jamais marqué le moindre but. Tellement transparent que les loups-garous ne pensent même pas à le manger.…

Par Enzo Leanni, simple villageois pour SOFOOT.com