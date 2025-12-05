Un joueur de Nottingham avoue draguer la femme d'un autre footballeur
Your girlfriend is my girlfriend.
Une scène de ménage dont le foot anglais aurait pu se passe r. Présent sur la chaine Youtube Channel 4.0, l’international nigérian Ola Aina a révélé qu’il était en plein dilemme : « Actuellement, je parle avec la copine d’un autre footballeur. Je ne peux pas révéler le club dans lequel il joue. » …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer