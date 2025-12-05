 Aller au contenu principal
Un joueur de Nottingham avoue draguer la femme d'un autre footballeur
information fournie par So Foot 05/12/2025 à 10:46

Un joueur de Nottingham avoue draguer la femme d'un autre footballeur

Un joueur de Nottingham avoue draguer la femme d'un autre footballeur

Your girlfriend is my girlfriend.

Une scène de ménage dont le foot anglais aurait pu se passe r. Présent sur la chaine Youtube Channel 4.0, l’international nigérian Ola Aina a révélé qu’il était en plein dilemme : « Actuellement, je parle avec la copine d’un autre footballeur. Je ne peux pas révéler le club dans lequel il joue. »

CDB pour SOFOOT.com

Sport
