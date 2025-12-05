John Textor défend son modèle de transferts fantômes
Textor contre-attaque !
Épinglé ce mercredi par L’Équipe pour avoir laissé des dettes supplémentaires à Lyon, qui seraient liés à des transferts fantômes de cinq joueurs en provenance de Botafogo, l’ancien cowboy de l’OL a réagi dans un communiqué à ce qu’avance le quotidien sportif . Alors que l’OL essaie tant bien que mal de s’assainir sous Michele Kang, John Textor annonce ce jeudi « rejeter catégoriquement les insinuations de l’article. » …
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
