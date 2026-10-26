Zone euro-Les entreprises rencontrent davantage d'obstacles pour obtenir des crédits - enquête BCE

Les entreprises de la zone euro ont de plus en plus de mal à obtenir des crédits auprès de leurs banques, tandis que la hausse des prix des carburants et des coûts de production pèse sur leurs finances, montre une enquête publiée lundi par la Banque centrale européenne (BCE).

L'institut de Francfort a relevé ses taux d'intérêt en juin et en septembre afin de freiner l'inflation liée aux prix de l'énergie depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, mais elle devrait les maintenir inchangés jeudi afin de recueillir davantage d'informations sur l'impact de la hausse des coûts de financement sur l'économie, tout en tenant compte des tensions sur le marché obligataire.

L'enquête trimestrielle sur l'accès au financement des entreprises met en évidence l'apparition de certaines tensions, les entreprises faisant état d'une hausse des taux d'intérêt et d'une diminution de la disponibilité des prêts bancaires.

"L'augmentation simultanée et persistante des besoins en crédit commercial et en lignes de crédit suggère que les entreprises sont confrontées à des pressions plus généralisées sur leur fonds de roulement, potentiellement dues à la hausse des coûts des intrants", a déclaré la BCE.

"Toutefois, la diminution de la disponibilité des lignes de crédit indique que les banques se montrent plus prudentes dans l'octroi de ce type de financement, ce qui pourrait restreindre davantage la capacité des entreprises à répondre à leurs besoins de financement à court terme", a-t-elle ajouté.

La part des entreprises faisant état d'obstacles à l'obtention d'un prêt bancaire est passée à 7% au cours du trimestre clos en septembre, contre 5% au trimestre précédent.

L'enquête montre également une forte hausse des anticipations des entreprises en matière de prix, de salaires et d'autres coûts, mais la BCE précise que ces résultats sont faussés par un nombre considérable de nouveaux répondants.

(Francesco Canepa ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)