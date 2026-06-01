Zone euro-Les consommateurs confiants sur les anticipations d'inflation-enquête BCE

Les consommateurs de la zone euro ont maintenu ou revu à la baisse leurs anticipations d'inflation en avril, ce qui constitue un signe encourageant pour les responsables de politique monétaire car cela indique que les prévisions à moyen terme en matière de prix ne laissent entrevoir aucun écart excessif par rapport à l'objectif de la banque centrale européenne (BCE), selon une enquête de l'institut monétaire publiée lundi.

L'inflation a grimpé à 3% en avril en raison de la hausse des prix du pétrole, bien au-dessus de l'objectif de 2% de la BCE, et certains responsables politiques ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les perceptions des ménages commençaient à s'éloigner trop de l'objectif, ce qui pourrait signaler un dérapage des anticipations sur les prix.

L'enquête mensuelle de la BCE auprès des consommateurs pour avril montre toutefois une tendance plus favorable, les anticipations à un an s'étant maintenues à 4,0%, tandis que celles à trois ans ont reculé de 3,0% à 2,9%.

Cette enquête, qui constitue un élément important des délibérations de politique monétaire lors de la prochaine réunion du 11 juin, a également montré que les anticipations à cinq ans restaient inchangées à 2,4%.

Les données préliminaires sur l'inflation dans la zone euro pour le mois de mai seront publiées mardi. Les économistes interrogés par Reuters tablent sur une accélération à 3,2%.

(Rédigé par Balazs Koranyi ; version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)