Zone euro-La production industrielle progresse comme prévu en octobre

La production industrielle en zone euro a augmenté en ligne avec les attentes sur un mois en octobre, montrent les données publiées lundi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Elle a progressé de 0,8%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +0,8% après +0,2% en septembre.

Sur un an, la production industrielle a enregistré une hausse de 2% en octobre, après +1,2% en septembre.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 1,9% sur un an.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)