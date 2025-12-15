Zone euro-La production industrielle progresse comme prévu en octobre

Des ouvriers travaillent sur la première usine espagnole de biocarburants avancés au complexe industriel de Carthagène
La production industrielle en zone euro a augmenté en ligne avec les attentes sur un mois en octobre, montrent les données publiées lundi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Elle a progressé de 0,8%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +0,8% après +0,2% en septembre.
Sur un an, la production industrielle a enregistré une hausse de 2% en octobre, après +1,2% en septembre.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 1,9% sur un an.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
