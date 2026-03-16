Etats-Unis: La production industrielle progresse plus que prévu en février

Terminaux APM au port de Los Angeles
La production industrielle aux États-Unis a progressé plus que prévu en février, montrent les statistiques officielles publiées lundi.
La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,2% de la production industrielle, après +0,7% en janvier.
Les analystes tablaient sur une hausse de 0,1% de la production en février.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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