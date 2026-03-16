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Etats-Unis: La production industrielle progresse plus que prévu en février
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 14:55

Terminaux APM au port de Los Angeles

Terminaux APM au port de Los Angeles

La ​production industrielle aux États-Unis a ​progressé plus ​que prévu ⁠en février, ‌montrent les statistiques officielles publiées ​lundi.

La ‌Réserve ⁠fédérale a fait état d'une ⁠hausse ‌de 0,2% ⁠de ‌la ⁠production industrielle, après +0,7% en ⁠janvier.

Les ‌analystes tablaient ​sur ‌une hausse de 0,1% ​de la ⁠production en février.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin ​Turpin)

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