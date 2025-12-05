Retraites et travail: la conférence sociale percutée par le débat budgétaire

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou lors du lancement de la conférence Travail et retraites, le 5 décembre 2025 à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )

La conférence Travail et retraites a lancé ses travaux vendredi, des "matériaux précieux pour le débat politique", espère le gouvernement qui bataille contre un possible rejet de son projet de budget de la Sécurité sociale par les députés.

"Si on veut avancer les retraites, il faut passer par la case travail", a déclaré le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou en ouverture de cette conférence voulue par Sébastien Lecornu, moins de six mois après l'échec du conclave initié par son prédécesseur François Bayrou.

"Ce n'est pas impossible que les partenaires sociaux s'emparent des travaux de cette conférence et peut-être arrivent à converger sur le sujet des retraites", a-t-il estimé lors d'un point de presse.

"Ces travaux de qualité que nous allons engager, qui vont durer jusqu'à l'été de l'année prochaine, constitueront des matériaux précieux pour le débat politique", a-t-il ajouté.

"Le Premier ministre avait bien prévu de venir mais l'actualité parlementaire est exigeante", a indiqué M. Farandou, ajoutant qu'il passerait au Conseil économique, social et environnemental (Cese), qui héberge la conférence, si les débats à l'Assemblée le permettent.

Le ministre du Travail a rappelé que "s'il n'y a pas de loi (budgétaire) sur la sécurité sociale, comme la suspension est encapsulée dedans, il n'y aura pas d'arrêt, de décalage, de suspension de la réforme de 2023".

Le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Thierry Beaudet, lors de la conférence Travail et Retraites, le 5 décembre 2025 à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )

Voulue par Sébastien Lecornu au moment de l'annonce de la suspension de la réforme des retraites, la conférence a été lancée il y a un mois par une réunion de méthode, dont le Medef a claqué la porte.

La principale organisation patronale, très remontée contre les efforts demandés aux entreprises dans le projet de budget, préfère s'en tenir à l'"agenda autonome" des partenaires sociaux, qui "n'est pas indexé sur des échéances politiques".

Jean-Pierre Farandou s'est montré compréhensif: "Je comprends que le Medef, en ce moment, reporte plutôt son regard sur les débats à l'Assemblée". Il s'est dit "convaincu" qu'une fois les débats budgétaires passés, le Medef "retrouvera sa place, et on a besoin de lui pour avancer".

Les représentants des petites et moyennes entreprises, CPME et U2P étaient en revanche présents vendredi, tout comme l'ensemble des organisations syndicales, sauf Solidaires.

La CGT a décidé jeudi de participer, après avoir obtenu du Premier ministre que l'objectif de la conférence de "conforter notre système par répartition", a affirmé la secrétaire générale du syndicat, Sophie Binet.

- "Enorme gâchis" -

Elle a ajouté sur France Info que la CGT voulait que "cette conférence puisse déboucher sur un ou des référendums pour que les Françaises et les Français puissent enfin voter, notamment en matière de retraite".

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet (C), lors du lancement de la conférence Travail et retraites, le 5 décembre 2025 à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )

"Il y a un fossé grandissant entre le travail tel qu'il est imposé et le travail tel qu'il est vécu", a affirmé pour sa part la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, lors du premier débat thématique de la journée, sur les mutations du monde du travail.

Elle a également dénoncé "l'énorme gâchis en matière de dialogue social avec la réforme des instances représentatives du personnel" de 2017.

Comme d'autres intervenants, elle a mentionné les défis du monde du travail, de la révolution numérique à la transition écologique.

Depuis 40 ans, les politiques publiques ont "trop souvent privilégié les enjeux d'emploi au détriment de la question du travail, en se focalisant sur les chiffres" du marché du travail, a expliqué le président du Cese Thierry Beaudet.

"Tant que nous n'aurons pas le courage de rouvrir le débat sur le financement du modèle social, nous ne revalorisons pas le travail lui-même", a estimé le président de la CPME, Amir Reza-Tofighi.

Le président du syndicat des cadres CFE-CGC François Hommeril a loué un ministre du Travail "très sincère", disant avoir "vraiment envie de jouer le jeu" de la conférence, tout en disant qu'il "peine à comprendre" l'absence du Medef.

Le président du constructeur automobile Renault, Jean-Dominique Senard, lors du lancement de la conférence Travail et retraites, le 5 décembre 2025 à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )

L'après-midi, les questions d'emploi, notamment des jeunes et des seniors, et les liens entre le "virage démographique" et les retraites sont abordés.

Cette première conférence plénière, qui sera suivie de deux autres et d'ateliers mensuels jusqu'à l'été prochain, sera clôturée par Jean-Pierre Farandou et son homologue de la Fonction publique David Amiel.