Une "surtaxation de la santé" : la Mutualité française dénonce les "solutions courts-termistes" de l'exécutif sur le budget de la Sécu

Sur proposition du gouvernement, les députés ont approuvé une hausse de 2,05% de la taxation des cotisations perçues par les complémentaires santé.

( AFP / DENIS CHARLET )

La Mutualité française, la principale fédération de complémentaires santé a dénoncé vendredi 5 décembre le choix des députés de "surtaxer la santé des Français", après le vote à l'Assemblée nationale d'un alourdissement de la taxation du secteur.

"Solutions de facilité"

"La représentation nationale soutient les arbitrages courts-termistes du gouvernement et les solutions de facilité : surtaxer la santé des Français une nouvelle fois plutôt que d'engager des travaux indispensables pour éviter les soins redondants, inadéquats et les sur-prescriptions", a regretté le président de la Mutualité française, Eric Chenut, dans une déclaration transmise à la presse.

L'Assemblée, à la recherche d'un accord sur le projet de budget de la Sécurité sociale, a approuvé jeudi soir une hausse de 2,05% de la taxation des cotisations perçues par les complémentaires. Cette mesure était proposée par le gouvernement, qui depuis plus d'un an reproche aux complémentaires santé d'avoir augmenté trop fortement leurs tarifs en 2025.

Selon le gouvernement, les complémentaires santé avaient anticipé à l'époque des transferts de charge à leur détriment, qui n'ont finalement pas eu lieu. "Accuser les mutuelles de malhonnêteté dans la fixation de leurs tarifs est inacceptable", a indiqué Eric Chenut vendredi. Dans le cas des mutuelles, qui détiennent environ 50% du marché de la complémentaire santé, "ce sont des adhérents qui, élus par leurs pairs, déterminent et ajustent les évolutions tarifaires au strict nécessaire pour assurer les équilibres budgétaires, payer les prestations et assurer les services aux populations que nous protégeons", a-t-il affirmé.