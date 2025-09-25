 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro-La croissance des prêts aux entreprises accélère en août, dit BCE
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 11:20

Des drapeaux européens sont visibles devant le bâtiment de la Banque centrale européenne (BCE)

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a accéléré en août, selon les données publiées jeudi par la Banque centrale européenne (BCE).

Le crédit aux entreprises a augmenté de 3,0% sur un an en août, contre 2,8% en juillet.

Les prêts aux ménages ont quant à eux augmenté de 2,5% en août, après 2,4% le mois précédent.

La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté à 2,9% en août après +3,4% en juillet, moins que prévu le consensus Reuters qui tablait sur +3,3%.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

Banques centrales
BCE
