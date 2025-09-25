Zone euro-La croissance des prêts aux entreprises accélère en août, dit BCE

Des drapeaux européens sont visibles devant le bâtiment de la Banque centrale européenne (BCE)

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a accéléré en août, selon les données publiées jeudi par la Banque centrale européenne (BCE).

Le crédit aux entreprises a augmenté de 3,0% sur un an en août, contre 2,8% en juillet.

Les prêts aux ménages ont quant à eux augmenté de 2,5% en août, après 2,4% le mois précédent.

La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté à 2,9% en août après +3,4% en juillet, moins que prévu le consensus Reuters qui tablait sur +3,3%.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)