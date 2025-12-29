 Aller au contenu principal
Des produits de bouche "plus abordables" : les Français ont davantage consommé à Noël, salue le ministre du Commerce
information fournie par Boursorama avec Media Services 29/12/2025 à 09:02

Le ministre Serge Papin esquissé un bilan chuffré du premier temps-fort des fêtes de fin d'année, dans les colonnes du Parisien.

Un employé de chocolaterie, en décembre 2024 (illustration) ( AFP / JEFF PACHOUD )

"Les résultats sont plutôt bons". Le ministre des PME et du Commerce Serge Papin a salué une hausse de la consommation des Français à Noël, portée notamment par des produits alimentaires "plus abordables", dans une interview mise en ligne dimanche 28 décembre par Le Parisien .

Le ministre a notamment noté une accélération des achats de dernière minute avant le réveillon du 24 décembre. "La journée du 24 a été plus forte que les années précédentes, en hausse de 10% sur un an". La tendance a été particulièrement notable dans l'alimentaire, avec "une hausse de 15% à 20% de la consommation par rapport à 2024" dans certaines enseignes de la grande distribution, selon le ministre.

"Compte tenu de la baisse des prix et d'une inflation maîtrisée, les produits de bouche sont plus abordables cette année", a-t-il affirmé. Le coût du panier moyen pour Noël (155 euros en 2025) a légèrement baissé par rapport à 2024, et ce, pour la deuxième année consécutive.

Chantier de l'intéressement

L'ancien patron de Système U a par ailleurs également rappelé sa volonté de faciliter le recours à l'intéressement pour les salariés des TPE-PME, un dispositif permettant de verser une prime sans payer de cotisations sociales et dont M. Papin souhaiterait aussi qu'elle ne donne pas lieu au paiement d'impôt.

Actuellement, le salarié peut demander le versement immédiat de la prime, ou l'investir dans un plan d'épargne salariale, option la plus souvent plébiscitée. Le ministre des PME et du Pouvoir d'achat affirme aussi vouloir être plus ferme sur les retards de paiement en soutenant une proposition de loi pour "déplafonner les sanctions". "On a 20.000 PME en difficultés financières devant le tribunal chaque année parce qu'elles n'ont pas été payées à temps", a-t-il rappelé.

