Monnaie numérique : la Chine lance les grands travaux pour son futur e-yuan
information fournie par Boursorama avec Media Services 29/12/2025 à 08:37

Ce plan élaboré par les autorités chinois vise notamment à développer un "écosystème" de paiement à travers le pays ainsi que dans ses grands hubs financiers.

( AFP / NICOLAS ASFOURI )

La Chine lancera le 1er janvier un "plan d'action" visant à renforcer la gestion et les opérations du e-yuan, sa monnaie numérique, a rapporté lundi 29 décembre un vice-gouverneur de la banque centrale du pays.

"Le futur yuan numérique sera un moyen moderne de paiement et de circulation numériques, émis et circulant au sein du système financier", a écrit Lu Lei, vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine (PBoC), dans Financial News, un média rattaché à la banque centrale, qui va émettre cette monnaie.

Nouveaux intérêts

Dans la prochaine étape vers cet objectif, une "nouvelle génération" de dispositif pour le yuan numérique sera lancée le 1er janvier, a déclaré M. Lu, englobant "un cadre de mesure, un système de gestion, un mécanisme opérationnel et un écosystème".

Le "plan d'action" verra les banques verser des intérêts sur les soldes détenus par les clients en yuans numériques — une mesure destinée à encourager une adoption plus large de la monnaie. Le plan comprend également une proposition visant à établir un centre international d'opérations pour le yuan numérique dans le pôle financier oriental de Shanghai.

Ces dernières années, les autorités monétaires du monde entier ont exploré des moyens de numériser les monnaies, portées par l'essor des paiements en ligne pendant la pandémie et par la popularité croissante des cryptomonnaies telles que le bitcoin .

La PBoC travaille sur une monnaie numérique depuis 2014 et a testé l'utilisation d'un yuan numérique ou "e-CNY" dans divers programmes pilotes. Les consommateurs à travers le pays utilisent déjà largement les paiements mobiles et en ligne, notamment à travers les applications Alipay et Wechat, mais le yuan numérique pourrait permettre à la banque centrale — plutôt qu'aux géants de la tech — de disposer de davantage de données et d'un meilleur contrôle sur les paiements.

En Europe, questions sur les solutions privées

Côté européen, la BCE soutient un projet d'euro numérique, version dématérialisée des pièces et des billets, dont le cadre législatif fait actuellement l'objet d'un débat au Conseil et au Parlement européen. La finalisation de ce projet de règlement est attendue courant 2026. L'euro numérique doit permettre les transferts d'argent entre particuliers ainsi que les paiements par téléphone et par carte chez les commerçants et en ligne. Il fonctionnera également "hors-ligne".

Le projet suscite toutefois actuellement un affrontement entre promoteurs de l'euro numérique et ceux de la solution privée Wero. La crainte du système bancaire européen est de devoir financer le coût du développement de l'euro numérique, après avoir déjà payé celui de systèmes de paiements privés

