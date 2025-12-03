 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro-L'inflation devrait osciller autour de 2% dans les mois à venir-Lagarde (BCE)
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 14:51

L'inflation dans la zone euro continuera à osciller autour de l'objectif à moyen terme de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mois à venir, tandis que la croissance devrait être stimulée par les dépenses des ménages, a déclaré mercredi la présidente de l'institution de Francfort, Christine Lagarde.

"Nous nous attendons à ce que l'inflation reste proche de notre objectif de 2% dans les mois à venir", a-t-elle déclaré devant la commission des Affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement européen, notant également que la croissance sous-jacente des prix restait "compatible" avec cet objectif.

(Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Banques centrales
BCE
Devises
Inflation
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank