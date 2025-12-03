Zone euro-L'inflation devrait osciller autour de 2% dans les mois à venir-Lagarde (BCE)

L'inflation dans la zone euro continuera à osciller autour de l'objectif à moyen terme de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mois à venir, tandis que la croissance devrait être stimulée par les dépenses des ménages, a déclaré mercredi la présidente de l'institution de Francfort, Christine Lagarde.

"Nous nous attendons à ce que l'inflation reste proche de notre objectif de 2% dans les mois à venir", a-t-elle déclaré devant la commission des Affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement européen, notant également que la croissance sous-jacente des prix restait "compatible" avec cet objectif.

(Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)