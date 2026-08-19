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Zone euro: L'inflation confirmée à +2,9% sur un an en juillet
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 11:23
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Le siège de la Banque centrale européenne à Francfort

Le siège de la Banque centrale européenne à Francfort

L'inflation ‌dans la zone euro ​a accéléré en juillet, conformément aux estimations initiales, montrent ​les données définitives publiées mercredi ​par Eurostat.

L'inflation IPCH ⁠dans les 21 pays ‌qui partagent l'euro s'est établie à 2,9% le ​mois ‌dernier, en ligne avec ⁠la première lecture, et après une progression de ⁠2,8% en ‌juin.

Sur un mois, les ⁠prix ont avancé ‌de 0,2%, comme ⁠prévu par les économistes interrogés ⁠par ‌Reuters, après un recul de ​0,1% ‌un mois plus tôt.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui ​exclut les coûts volatils de ⁠l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, accélère à 2,5%, contre 2,4% en juin.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

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