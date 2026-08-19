Zone euro: L'inflation confirmée à +2,9% sur un an en juillet

Le siège de la Banque centrale européenne à Francfort
L'inflation dans la zone euro a accéléré en juillet, conformément aux estimations initiales, montrent les données définitives publiées mercredi par Eurostat.
L'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 2,9% le mois dernier, en ligne avec la première lecture, et après une progression de 2,8% en juin.
Sur un mois, les prix ont avancé de 0,2%, comme prévu par les économistes interrogés par Reuters, après un recul de 0,1% un mois plus tôt.
L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, accélère à 2,5%, contre 2,4% en juin.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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