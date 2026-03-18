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Zone euro: L'inflation confirmée à 1,9% en février selon Eurostat
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 11:56

Des billets de 20 euros sont vus dans une illustration

Des billets de 20 euros sont vus dans une illustration

L'inflation dans la ‌zone euro s'est accélérée sur un an ​en février, comme prévu initialement, montrent les données définitives publiées mercredi par Eurostat.

L'inflation dans les 21 pays ​qui partagent l'euro s'est établie à 1,9% en février sur ​un an, contre 1,7% en ⁠janvier.

Sur un mois, les prix ont augmenté ‌de 0,6% le mois dernier, après une baisse de 0,6% en janvier et alors ​que les ‌économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ⁠une hausse de 0,7%.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de ⁠l'énergie, a progressé ‌à 2,3% en février après 2,2% ⁠le mois précédent, conformément à la première estimation.

La ‌BCE doit donner jeudi sa décision ⁠concernant la politique monétaire. Les investisseurs s'attendant ⁠à un ‌maintien des taux, tandis que tout indice sur ​sa future politique monétaire ‌sera scruté.

Les marchés anticipent actuellement au moins un relèvement des taux ​de la BCE avant la fin de l'année. Ces anticipations restent toutefois très volatiles, ⁠les paris sur une hausse des taux ayant augmenté de plus de 40 points de base depuis le début du conflit au Moyen-Orient, selon les données de LSEG.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)

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