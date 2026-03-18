Zone euro: L'inflation confirmée à 1,9% en février selon Eurostat

Des billets de 20 euros sont vus dans une illustration
L'inflation dans la zone euro s'est accélérée sur un an en février, comme prévu initialement, montrent les données définitives publiées mercredi par Eurostat.
L'inflation dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 1,9% en février sur un an, contre 1,7% en janvier.
Sur un mois, les prix ont augmenté de 0,6% le mois dernier, après une baisse de 0,6% en janvier et alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,7%.
L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, a progressé à 2,3% en février après 2,2% le mois précédent, conformément à la première estimation.
La BCE doit donner jeudi sa décision concernant la politique monétaire. Les investisseurs s'attendant à un maintien des taux, tandis que tout indice sur sa future politique monétaire sera scruté.
Les marchés anticipent actuellement au moins un relèvement des taux de la BCE avant la fin de l'année. Ces anticipations restent toutefois très volatiles, les paris sur une hausse des taux ayant augmenté de plus de 40 points de base depuis le début du conflit au Moyen-Orient, selon les données de LSEG.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer