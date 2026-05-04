information fournie par AFP • 04/05/2026 à 23:07

Théâtre: palmarès de la 37e cérémonie des Molières

L'équipe de la pièce "Le procès d'une vie" récompensée du Molière du meilleur théâtre privé lors de la 37e cérémonie des Molières, à Paris, le 4 mai 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Voici le palmarès complet de la 37e cérémonie des Molières:

Molière du Théâtre Privé

"Le procès d'une vie" de Barbara Lamballais, Karina Testa, mise en scène Barbara Lamballais, théâtre Le Splendid

Molière du Théâtre Public

"I will survive" de Jean-Christophe Meurisse, Les Chiens de Navarre, mise en scène Jean-Christophe Meurisse Les Chiens de Navarre

Molière de la Comédie

"Fin, Fin et Fin" de Lancelot Cherer, mise en scène Lancelot Cherer, Théâtre Lepic

Molière de la Création visuelle et sonore

"La petite boutique des horreurs" de Alan Menken, Howard Ashman, mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq, scénographie Audrey Vuong, Costumes Vanessa Sannino, Lumière Pascal Laajili Théâtre de la Porte Saint-Martin, Opéra Comique

Molière du Spectacle musical

"La Cage aux folles" de Jerry Herman, Harvey Fierstein, d’après Jean Poiret, mise en scène Olivier Py, Théâtre du Châtelet

Molière de l’Humour

Alex Lutz dans "Sexe, Grog, et Rocking Chair", d’Alex Lutz, mise en scène Tom Dingler

Molière du Jeune public

"Casse-Noisette ou le Royaume de la nuit" de Johanna Boyé et Elisabeth Ventura, mise en scène Johanna Boyé, Comédie-Française

Molière du Seul/e en scène

"Les frottements du coeur", avec et de Katia Ghanty, mise en scène Éric Bu, Atelier Théâtre Actuel

Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre privé

Jérôme Kircher dans "Amadeus", de Peter Shaffer, mise en scène Olivier Solivérès

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé

Josiane Balasko dans "Ça, c’est l’amour", de Jean Robert-Charrier, mise en scène Julie-Anne Roth

Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre public

Laurent Lafitte, dans "La Cage aux folles" de Jerry Herman, Harvey Fierstein, mise en scène Olivier Py

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre public

Elsa Lepoivre, dans "Hécube, pas Hécube" de Tiago Rodrigues, mise en scène Tiago Rodrigues

Molière du Metteur en scène dans un spectacle de Théâtre public

Joël Pommerat, pour "Les petites filles modernes", de Joël Pommerat

Molière du Metteur en scène dans un spectacle de Théâtre privé

Samuel Valensi et Paul-Éloi Forget pour "Made in France", de Samuel Valensi, Paul-Éloi Forget

Molière de la Révélation féminine

Marina Pangos dans "Le chant des lions", de Julien Delpech et Alexandre Foulon Mise en scène Charlotte Matzneff

Molière de la Révélation masculine

Lancelot Cherer dans "Fin, Fin et Fin" de Lancelot Cherer, mise en scène Lancelot Cherer

Molière du Comédien dans un second rôle

Laurent Stocker dans "Les femmes savantes" d’Emma Dante, d’après Molière, mise en scène Emma Dante

Molière de la Comédienne dans un second rôle

Jeanne Arènes dans "Le procès d’une vie" de Barbara Lamballais, Karina Testa, mise en scène Barbara Lamballais

Molière de l’Auteur/trice francophone vivant/e

Barbara Lamballais et Karina Testa pour "Le procès d’une vie"

Molière d'honneur

Muriel Robin