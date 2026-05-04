Théâtre: palmarès de la 37e cérémonie des Molières

L'équipe de la pièce "Le procès d'une vie" récompensée du Molière du meilleur théâtre privé lors de la 37e cérémonie des Molières, à Paris, le 4 mai 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )
Voici le palmarès complet de la 37e cérémonie des Molières:
Molière du Théâtre Privé
"Le procès d'une vie" de Barbara Lamballais, Karina Testa, mise en scène Barbara Lamballais, théâtre Le Splendid
Molière du Théâtre Public
"I will survive" de Jean-Christophe Meurisse, Les Chiens de Navarre, mise en scène Jean-Christophe Meurisse Les Chiens de Navarre
Molière de la Comédie
"Fin, Fin et Fin" de Lancelot Cherer, mise en scène Lancelot Cherer, Théâtre Lepic
Molière de la Création visuelle et sonore
"La petite boutique des horreurs" de Alan Menken, Howard Ashman, mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq, scénographie Audrey Vuong, Costumes Vanessa Sannino, Lumière Pascal Laajili Théâtre de la Porte Saint-Martin, Opéra Comique
Molière du Spectacle musical
"La Cage aux folles" de Jerry Herman, Harvey Fierstein, d’après Jean Poiret, mise en scène Olivier Py, Théâtre du Châtelet
Molière de l’Humour
Alex Lutz dans "Sexe, Grog, et Rocking Chair", d’Alex Lutz, mise en scène Tom Dingler
Molière du Jeune public
"Casse-Noisette ou le Royaume de la nuit" de Johanna Boyé et Elisabeth Ventura, mise en scène Johanna Boyé, Comédie-Française
Molière du Seul/e en scène
"Les frottements du coeur", avec et de Katia Ghanty, mise en scène Éric Bu, Atelier Théâtre Actuel
Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre privé
Jérôme Kircher dans "Amadeus", de Peter Shaffer, mise en scène Olivier Solivérès
Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé
Josiane Balasko dans "Ça, c’est l’amour", de Jean Robert-Charrier, mise en scène Julie-Anne Roth
Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre public
Laurent Lafitte, dans "La Cage aux folles" de Jerry Herman, Harvey Fierstein, mise en scène Olivier Py
Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre public
Elsa Lepoivre, dans "Hécube, pas Hécube" de Tiago Rodrigues, mise en scène Tiago Rodrigues
Molière du Metteur en scène dans un spectacle de Théâtre public
Joël Pommerat, pour "Les petites filles modernes", de Joël Pommerat
Molière du Metteur en scène dans un spectacle de Théâtre privé
Samuel Valensi et Paul-Éloi Forget pour "Made in France", de Samuel Valensi, Paul-Éloi Forget
Molière de la Révélation féminine
Marina Pangos dans "Le chant des lions", de Julien Delpech et Alexandre Foulon Mise en scène Charlotte Matzneff
Molière de la Révélation masculine
Lancelot Cherer dans "Fin, Fin et Fin" de Lancelot Cherer, mise en scène Lancelot Cherer
Molière du Comédien dans un second rôle
Laurent Stocker dans "Les femmes savantes" d’Emma Dante, d’après Molière, mise en scène Emma Dante
Molière de la Comédienne dans un second rôle
Jeanne Arènes dans "Le procès d’une vie" de Barbara Lamballais, Karina Testa, mise en scène Barbara Lamballais
Molière de l’Auteur/trice francophone vivant/e
Barbara Lamballais et Karina Testa pour "Le procès d’une vie"
Molière d'honneur
Muriel Robin
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