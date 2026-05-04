 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Violences sexuelles: un an de prison ferme requis en appel contre Dominique Boutonnat, ex-président du CNC
information fournie par AFP 04/05/2026 à 23:44

Dominique Boutonnat, alors président du Centre national du cinéma et de l'image animée au 77e Festival de Cannes, le 24 mai 2024 ( AFP / LOIC VENANCE )

Dominique Boutonnat, alors président du Centre national du cinéma et de l'image animée au 77e Festival de Cannes, le 24 mai 2024 ( AFP / LOIC VENANCE )

Le parquet de la Cour d'appel de Versailles a requis lundi trois ans de prison dont un ferme contre l'ex-président du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) Dominique Boutonnat, condamné en première instance à la même peine pour avoir agressé sexuellement son filleul.

L'avocate générale a notamment souligné la "posture de déni" de M. Boutonnat.

Durant l'audience comme en première instance en 2024, M. Boutonnat, qui était avant sa condamnation l'une des figures les plus influentes du cinéma français, a nié les faits, même s'il dit désormais mieux comprendre la "souffrance réelle" de son filleul.

Il avait démissionné du CNC, structure chargée, entre autres, de gérer la prévention des violences sexuelles dans l'industrie cinématographique, après sa condamnation.

Son filleul, 20 ans au moment des faits, l'accuse, lors de vacances en Grèce en août 2020 dans la maison de campagne de M. Boutonnat, d'avoir tenté de le masturber dans son lit après qu'ils se soient baignés nus dans une piscine.

Le jeune homme affirme l'avoir ensuite masturbé dans sa chambre pour qu'il arrête de le toucher.

L'ancien président du CNC a de nouveau reconnu l'avoir pris en photo nu à la sortie de la piscine mais alors qu'il visait le paysage; et des baisers dans la chambre de ce dernier, mais consentis et initiés par son filleul, toujours selon ses dires.

Enfin, le lendemain, les deux parties s'accordent sur le fait que M. Boutonnat est entré dans la salle de bain de son filleul pour l'embrasser, cette fois-ci selon le prévenu pour tenter de lever l’ambiguïté sur les faits de la nuit précédente.

"J'ai 50 ans, c'est le fils de mes meilleurs amis, c'est pas possible de se retrouver à moitié nus à s'embrasser", a-t-il dit durant l'audience.

Il évoque en revanche une "mécanique de mensonge" du jeune homme sur les autres faits.

Dans un enregistrement, réalisé quelques jours plus tard et qualifié de "cauchemar" pour lui par l'avocate de la partie civile Caroline Toby, M. Boutonnat reconnaît des actes mais "rien de sexuel", qui seraient de sa "faute", comme il l'exprime à plusieurs reprises.

Durant l'enquête, il assure qu'il n'avoue rien mais qu'il tente alors de déculpabiliser le jeune homme par "excès d'empathie", ne sachant pas que ce dernier l'enregistre.

Mais durant l'appel, M. Boutonnat demande plusieurs fois que son interlocuteur ne parle à personne.

Sa meilleure amie est déjà au courant et écoute l'appel.

Plus tard, elle encourage à nouveau son ami en lui disant que son parrain n'est "pas un boyfriend", ("petit ami").

"Ca vous paraît normal d'avoir besoin de le préciser ?", a demandé Delphine Meillet, avocate de M. Boutonnat avec Céline Lasek, insistant sur l'ambiguïté de la relation.

"Elle me rappelait ce que je savais déjà pour m'encourager", a répondu le jeune homme.

"Ce qui s'est passé cette nuit-là était extrêmement volatil" mais consenti, a défendu Me Lasek.

La décision a été mise en délibéré au 22 juin.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La troupe de "Le procès d'une vie" pose avec le Molière du Théâtre privé, aux Folies Bergères le 4 mai 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Nuit des Molières: le combat de Gisèle Halimi et Muriel Robin à l'honneur
    information fournie par AFP 05.05.2026 00:47 

    Une pièce sur le combat de Gisèle Halimi lors du procès de Bobigny en 1972 contre l'avortement, la comédie musicale "La Cage aux folles" et l'actrice Muriel Robin ont dominé la 37e Nuit des Molières lundi à Paris. "Le procès d'une vie", de Barbara Lamballais et ... Lire la suite

  • Des navires à l'ancre dans le détroit d'Ormuz, au large des côtes iraniennes. Photo transmise le 4 mai 2026 par l'agence iranienne ISNA ( ISNA / Amirhossein KHORGOOEI )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 04.05.2026 23:18 

    Voici les derniers développements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, où un fragile cessez-le-feu était entré en vigueur le 8 avril: . L'Iran nie avoir eu l'intention de cibler les Émirats, dénonce "l'aventurisme militaire américain" La République islamique ... Lire la suite

  • L'équipe de la pièce "Le procès d'une vie" récompensée du Molière du meilleur théâtre privé lors de la 37e cérémonie des Molières, à Paris, le 4 mai 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Théâtre: palmarès de la 37e cérémonie des Molières
    information fournie par AFP 04.05.2026 23:07 

    Voici le palmarès complet de la 37e cérémonie des Molières: Molière du Théâtre Privé "Le procès d'une vie" de Barbara Lamballais, Karina Testa, mise en scène Barbara Lamballais, théâtre Le Splendid Molière du Théâtre Public "I will survive" de Jean-Christophe Meurisse, ... Lire la suite

  • Le Conseil national de l'adoption (CNA) et le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (Cnaop) ont remis lundi leur avis sur les règles régissant l'accouchement sous X ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Recherche des origines des enfants nés sous X: Rist et El Haïry souhaitent un "débat apaisé"
    information fournie par AFP 04.05.2026 22:26 

    La haute-commissaire à l'enfance Sarah El Haïry et la ministre de la Santé Stéphanie Rist ont appelé lundi à un "débat (...) apaisé" sur la question de l'accès aux origines des enfants nés sous X, après avoir reçu un rapport sur le sujet. Le Conseil national de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank