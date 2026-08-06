Zone euro: Baisse surprise des ventes au détail en juin

Une boutique de souvenirs à Berlin

‌Les ventes au détail ​dans la zone euro ont baissé de façon ​inattendue sur un mois en ​juin, selon ⁠les données publiées jeudi ‌par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ​ventes ‌au détail dans ⁠les pays partageant l'euro ont diminué de 0,3% ⁠en juin ‌sur un mois, ⁠alors que les ‌analystes interrogés par ⁠Reuters tablaient sur une ⁠hausse de ‌0,1%, après +0,4% en mai (révisé ​de +0,2%).

Sur ‌un an, les ventes au détail ont ​progressé 0,7%, moins que ⁠prévu par les analystes (+1,0%) et après 1,9% le mois précédent (révisé de +1,6%).

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)