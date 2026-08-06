Zone euro: Baisse surprise des ventes au détail en juin

Une boutique de souvenirs à Berlin
Les ventes au détail dans la zone euro ont baissé de façon inattendue sur un mois en juin, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Les ventes au détail dans les pays partageant l'euro ont diminué de 0,3% en juin sur un mois, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,1%, après +0,4% en mai (révisé de +0,2%).
Sur un an, les ventes au détail ont progressé 0,7%, moins que prévu par les analystes (+1,0%) et après 1,9% le mois précédent (révisé de +1,6%).
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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