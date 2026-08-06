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Zone euro: Baisse surprise des ventes au détail en juin
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 11:56
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Une boutique de souvenirs à Berlin

Une boutique de souvenirs à Berlin

‌Les ventes au détail ​dans la zone euro ont baissé de façon ​inattendue sur un mois en ​juin, selon ⁠les données publiées jeudi ‌par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ​ventes ‌au détail dans ⁠les pays partageant l'euro ont diminué de 0,3% ⁠en juin ‌sur un mois, ⁠alors que les ‌analystes interrogés par ⁠Reuters tablaient sur une ⁠hausse de ‌0,1%, après +0,4% en mai (révisé ​de +0,2%).

Sur ‌un an, les ventes au détail ont ​progressé 0,7%, moins que ⁠prévu par les analystes (+1,0%) et après 1,9% le mois précédent (révisé de +1,6%).

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

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2 commentaires

  • 06 août 12:24

    c'est déjà difficile de comprendre la hausse ou baisse des prix en France, alors voilà maintenant une moyenne de l'ensemble des pays de la zone euro !! cette baisse de 0.1 % je n'ai pas eu l'impression de la croiser en faisant mes courses dans les magasins de détail

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