Zlatan s’est endormi devant Belgique-Iran

Il n’est pas le seul. Consultant pour Fox Sports pendant cette Coupe du monde, Zlatan Ibrahimović n’a rien perdu de son franc-parler. Suite au nouveau nul de la Belgique, cette fois contre l’Iran (0-0), la légende suédoise a fustigé le jeu des Diables rouges à sa manière : « Ce que je peux dire, c’est qu’en première mi-temps, j’ai failli m’endormir. Et en deuxième mi-temps, je me suis endormi », a déclaré l’ancien attaquant du PSG, tout en échangeant un sourire complice avec Thierry Henry.

« Je laisse mes collègues en parler »

Le Suédois ne s’est pas arrêté là : « Sur ce match, il n’y a pas grand-chose à dire. Un nouveau match nul. Nous verrons ce qu’il se passera sur le prochain match, mais je laisse mes collègues en parler. » …

TM pour SOFOOT.com