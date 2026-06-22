 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La statistique folle de l’Uruguay sans Luis Suárez au Mondial
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 11:41

La statistique folle de l’Uruguay sans Luis Suárez au Mondial

La statistique folle de l’Uruguay sans Luis Suárez au Mondial

C’est ça de ne pas gagner contre le Cap-Vert. Depuis que Luis Suárez a pris sa retraite internationale, plus rien ne va pour l’Uruguay. Puisque les hommes mentent mais pas les chiffres : la Celeste n’a pas gagné un match de Coupe du monde sans son mordeur depuis 1990 . Pour son premier Mondial sans l’ancien attaquant du Barça, la sélection dirigée par Marcelo Bielsa a buté sur l’Arabie saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2).

12 implications décisives et 3 petites défaites pour le Pistolero

Le Pistolero , 16 matchs de Coupe du monde au compteur, n’a perdu que 3 fois (11 victoires) et n’a pas joué lors de trois rencontres sur sa période mondialiste (2010-2022), pour autant de défaites uruguayennes. Avec 7 buts et 5 passes décisives, Luis Suárez hisse son pays au-delà de la phase de groupes lors de trois de ses quatre Mondiaux en carrière.

NB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • 6 000 dollars pour voir le Mexique avec son grand-père… et rester à la porte du stade
    6 000 dollars pour voir le Mexique avec son grand-père… et rester à la porte du stade
    information fournie par So Foot 22.06.2026 13:01 

    Un rêve qui s’envole. Paola Hernandez, 26 ans, avait déboursé 6 000 dollars pour emmener son grand-père de 89 ans voir le Mexique affronter la Corée du Sud à Guadalajara. Sauf que les billets achetés sur StubHub ne sont jamais arrivés. La jeune femme et son grand-père ... Lire la suite

  • Un joueur algérien forfait pour la suite de la Coupe du monde ?
    Un joueur algérien forfait pour la suite de la Coupe du monde ?
    information fournie par So Foot 22.06.2026 12:52 

    Serait-ce la fin du rêve américain pour l’Algérien ? C’est la tuile pour Mohammed Amoura. L’attaquant algérien est forfait pour les rencontres face à la Jordanie, ce mardi (5 heures) et face à l’Autriche le 28 juin (4 heures). Le joueur de Wolfsburg s’est blessé ... Lire la suite

  • Un nouveau joueur portugais cyberharcelé après avoir parlé de Cristiano Ronaldo
    Un nouveau joueur portugais cyberharcelé après avoir parlé de Cristiano Ronaldo
    information fournie par So Foot 22.06.2026 12:47 

    Une victime de plus de la folie des groupies. En marge de Portugal-Ouzbékistan, Francisco Conceição était de corvée en conférence de presse. Le joueur de la Juve n’a pas hésité à louer l’influence de Cristiano Ronaldo au sein de la sélection : « Quand il s’agit ... Lire la suite

  • Lionel Messi est-il vraiment le footballeur de la gauche ?
    Lionel Messi est-il vraiment le footballeur de la gauche ?
    information fournie par So Foot 22.06.2026 12:41 

    Lionel Messi incarnerait, sans doute à son corps défendant, la gauche dans le petit monde du football. Une étude très sérieuse semble le confirmer. Le football est bien politique, y compris lorsque le principal intéressé ne demande rien. Alors que la Coupe du monde ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank