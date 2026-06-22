La statistique folle de l’Uruguay sans Luis Suárez au Mondial

C’est ça de ne pas gagner contre le Cap-Vert. Depuis que Luis Suárez a pris sa retraite internationale, plus rien ne va pour l’Uruguay. Puisque les hommes mentent mais pas les chiffres : la Celeste n’a pas gagné un match de Coupe du monde sans son mordeur depuis 1990 . Pour son premier Mondial sans l’ancien attaquant du Barça, la sélection dirigée par Marcelo Bielsa a buté sur l’Arabie saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2).

12 implications décisives et 3 petites défaites pour le Pistolero

Le Pistolero , 16 matchs de Coupe du monde au compteur, n’a perdu que 3 fois (11 victoires) et n’a pas joué lors de trois rencontres sur sa période mondialiste (2010-2022), pour autant de défaites uruguayennes. Avec 7 buts et 5 passes décisives, Luis Suárez hisse son pays au-delà de la phase de groupes lors de trois de ses quatre Mondiaux en carrière. …

NB pour SOFOOT.com