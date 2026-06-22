La France qualifiée pour les 16es si...

Les trois points ou rien. Victorieuse du Sénégal pour son entrée en lice (3-1), l’équipe de France affronte ce soir l’Irak à 23 h pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde. Une rencontre qui peut déjà permettre aux hommes de Didier Deschamps de valider leur ticket pour les seizièmes de finale.

Pour se qualifier dès ce soir, c’est très simple : il faut impérativement gagner . Avec trois points, les Tricolores n’ont même pas à s’intéresser au résultat de Norvège-Sénégal, qui démarrera dans la foulée de leur rencontre.…

TM pour SOFOOT.com