Encore un qui ne porte pas Roberto de Zerbi dans son cœur

Encore un qui ne porte pas Roberto de Zerbi dans son cœur

Pas fan de la course au maintien ? Selon les informations de Sky Sports , le milieu de terrain de Tottenham Lucas Bergvall aurait demandé à quitter le club de Londres. Une demande qui sonne plutôt logique au vu du temps de jeu famélique du milieu de terrain suédois sous les ordres de Roberto De Zerbi : 112 minutes et très peu de titularisations. Arrivé en 2024 depuis Djurgården, le contrat du joueur de 20 ans court jusqu’en juin 2031. Séjour écourté chez les Spurs ?

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TC pour SOFOOT.com