Encore un qui ne porte pas Roberto de Zerbi dans son cœur
Pas fan de la course au maintien ? Selon les informations de Sky Sports , le milieu de terrain de Tottenham Lucas Bergvall aurait demandé à quitter le club de Londres. Une demande qui sonne plutôt logique au vu du temps de jeu famélique du milieu de terrain suédois sous les ordres de Roberto De Zerbi : 112 minutes et très peu de titularisations. Arrivé en 2024 depuis Djurgården, le contrat du joueur de 20 ans court jusqu’en juin 2031. Séjour écourté chez les Spurs ?
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TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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