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Dominique de Villepin : « La France doit avoir à cœur d’être à la hauteur de l’histoire de l’Irak »
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 11:36

Dominique de Villepin : « La France doit avoir à cœur d’être à la hauteur de l’histoire de l’Irak »

Dominique de Villepin : « La France doit avoir à cœur d’être à la hauteur de l’histoire de l’Irak »

Un match entre la France et l’Irak à Philadelphie, à une centaine de kilomètres de New York, où Dominique de Villepin avait tenu son discours du non à la guerre en Irak devant les Nations unies en 2003. Il n’en fallait pas plus pour aller chercher l’ancien Premier ministre (et potentiel candidat à la présidentielle) pour lui poser quelques questions foot. Il avait bien révisé ses fiches.

Ce match entre la France et l’Irak a-t-il une signification particulière pour vous, 23 ans après votre discours contre la guerre en Irak devant les Nations unies ?

Il a la signification d’un engagement personnel, politique et de la France dans la période difficile du début du XXI e siècle, liée à l’intervention militaire américaine en 2003. Une guerre inutile et injuste, qui aurait pu être évitée et a fait traverser des années de chaos à l’Irak, dont il n’est pas encore totalement sorti. L’Irak est toujours confronté à d’énormes difficultés, au poids du jeu des milices et à des grandes tensions communautaires, tout ça est sorti de la boîte de Pandore de l’intervention américaine. Je mesure le temps qu’il faut pour cicatriser de telles blessures et erreurs. Pensez-y : 2003 et 2026, ça fait 23 ans, et 40 ans que l’Irak est en dehors de la vie internationale. Il ne s’agit pas de se dire qu’une guerre est terminée et que tout recommence comme avant. Le nombre d’années qu’il faut pour que la vie ou le sport retrouve ses droits, qu’une jeunesse puisse rêver à nouveau. Vous imaginez ce que cela représente pour un jeune gamin de Bagdad de savoir que son équipe est aux États-Unis pour jouer un match de foot contre la France ! C’est immense et quelle chance que ce soit sur un terrain de foot et non un champ de bataille.…

Propos recueillis par Clément Gavard et Alexis Rey-Millet, à Paris pour SOFOOT.com

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