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Zlatan Ibrahimović snobe le match de la Suède pour une raison inattendue
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 10:00

Zlatan Ibrahimović snobe le match de la Suède pour une raison inattendue

Zlatan Ibrahimović snobe le match de la Suède pour une raison inattendue

Emploi fictif ? Reconverti comme consultant pour la chaîne Fox Sport aux côtés de Thierry Henry notamment, Zlatan Ibrahimović n’était pas là où on l’attendait dans la nuit de dimanche à ce lundi. Alors que son pays étrillait la Tunisie (5-1) et réussissait parfaitement son entrée en lice, l’ancienne grande gueule du Paris Saint-Germain avait d’autres chats à fouetter .

Castagne de luxe

De fait, au moment où ses compatriotes ferraillaient sur la pelouse du Stade de Monterrey, Ibrahimović se baladait à 3000 kilomètres de là, à Washington DC . Le Suédois était en effet invité à assister à l’évènement UFC Freedom, un combat de MMA organisé à la Maison blanche .…

JD pour SOFOOT.com

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