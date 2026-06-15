Jonathan Clauss revient sur sa fin d’aventure à l’OM

Il y en a un qui en a gros sur la patate. Parti de l’OM en 2024 après un conflit ouvert avec sa direction, Jonathan Clauss est revenu sur son départ de la cité phocéenne en 2024 lors d’une interview avec beIN Sport. Une fin d’aventure marquée par plusieurs mensonges , selon celui qui porte depuis les couleurs de Nice, et qui a commencé dès l’arrivée de Medhi Benatia dans le board olympien : « Après son arrivée en décembre, je suis allé voir Medhi dans son bureau. Je lui ai dit : « Je pense vraiment qu’avec Gattuso on n’arrivera pas à aller gratter quelque chose parce qu’on ne bosse pas de la bonne façon. » » Une manière, aussi, de montrer qu’il était investi dans l’énième période de crise que vivait Marseille avec le coach Italien.

La rumeur de la fausse blessure face à Monaco

Trois jours plus tard, l’OM affrontait Monaco au Vélodrome et le latéral a dû sortir sur blessure . Un changement, qui à l’époque, n’avait pas plu à Medhi Benatia. L’international français est d’ailleurs revenu sur cet épisode : « On dit que je sors parce que je mens (sur la douleur) . Sur le coup je me dis : « Pourquoi on m’en met plein la gueule comme ça ? » Mon image a été salie auprès des gens. » …

EM pour SOFOOT.com