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Čeferin a 48 raisons de se tromper
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 11:24

Čeferin a 48 raisons de se tromper

Čeferin a 48 raisons de se tromper

Cette Coupe du monde est définitivement très politique. Dernier exemple en date : le Vieux Continent vient de se prendre un petit retour de bâton de la part du Sud global.

La paille, la poutre… Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, aurait affirmé auprès d’une télévision slovène que, suite à l’élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes, un certain nombre de matchs se révélaient finalement « sans intérêt ». Il n’en fallait pas davantage pour que treize fédérations, issues de ce que l’on désigne désormais comme le « Sud global », mais principalement africaines (Cap-Vert, Curaçao, Ouzbékistan, Congo, Haïti, Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte, Ghana, Sénégal, Côte d’Ivoire et Afrique du Sud), dégainent un communiqué commun afin de tacler l’arrogance de l’UEFA.

pic.twitter.com/BR0POFUpRu…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com

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