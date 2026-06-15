Une communion religieuse entre joueurs à la fin du match Allemagne-Curaçao

Une communion religieuse entre joueurs à la fin du match Allemagne-Curaçao

Après l’avion de la Seleção, le câlin des Curaçallemands. Cette Coupe du monde a beau être entachée de conflits en dehors des terrains, elle montre aussi qu’elle peut unir. Ce fut notamment le cas hier soir entre l’Allemagne et Curaçao (7-1), où plusieurs joueurs chrétiens des deux équipes se sont réunis au centre du terrain, à la fin du match, pour prier.

After the final whistle, Jonathan Tah and Nmecha joined hands with the Curaçao players to pray together. This is why we love the game of football. ❤️🙏 pic.twitter.com/15ONnWttIj…

TC pour SOFOOT.com