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Zlatan Ibrahimović gagne un ticket pour la Coupe du monde 2026
information fournie par So Foot 18/03/2026 à 14:44

Zlatan Ibrahimović gagne un ticket pour la Coupe du monde 2026

Zlatan Ibrahimović gagne un ticket pour la Coupe du monde 2026

En voilà un qui ne veut certainement pas entendre parler de boycott. Quelque peu déclassé à l’AC Milan, où il joue depuis deux saisons un rôle de conseiller avec plus ou moins de succès, Zlatan Ibrahimović s’est déjà trouvé un autre plan . Comme il l’a annoncé sur ses réseaux sociaux ce mercredi, il jouera les consultants sur Fox Sports pendant la Coupe du monde cet été.

The 2026 FIFA World Cup is going to be the BEST World Cup of All Time! I’m excited to announce that I will be joining Fox Sports in the United States this summer to cover the World Cup. You’re Welcome America - #ZLATANonFOX pic.twitter.com/xne3MHfqXv…

CMF pour SOFOOT.com

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