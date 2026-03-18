Un sans-faute pour les arbitres de Ligue 1 ce week-end

De quoi dauber sur l’arbitrage cette semaine ? Que nenni ! Selon le rapport de la DTA au sujet des situations possiblement litigieuses de la 26 e journée de Ligue 1, les juges du jeu ont bien fait leur job . Et pourtant, plusieurs mains auraient pu être sifflées le week-end dernier sur les pelouses du Vélodrome, du Moustoir et de Saint-Symphorien .

Marseille, Lens et Toulouse justement sauvés

Alors que le cuir se retrouve dans les filets du gardien marseillais Geronimo Rulli suite à un tir de Bryan Okoh, le but n’est pas accordé à Auxerre à cause d’une petite main du numéro 24 auxerrois : « L’arbitre vidéo vérifie la situation dans son ensemble et confirme la décision prise par l’arbitre. » Bon, ce n’est pas cette fois que l’AJA se sauvera.…

SW pour SOFOOT.com