Un club de Serie A vire son coach en pleine opération maintien
Onze clubs en 15 ans… Davide Nicola n’est plus le coach de la Cremonese . Ce mercredi, le club a communiqué avoir limogé l’entraîneur italien et indique qu’il sera remplacé par Marco Giampaolo, déjà passé par le club lors de la saison 2014-2015.
Actuel 18 e en Serie A, le Tigri n’a plus gagné depuis le 7 décembre . Le club de Jamie Vardy a encore neuf matchs pour espérer se maintenir. Pour y parvenir, on a notre petite idée……
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